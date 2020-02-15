Стало відомо, хто порушив правила дорожнього руху, що спричинило смертельну аварію у Кременчуці 15 лютого. За інформацією Управління з питань цивільного Полтавської ОДА, 25-річний кременчужанин за кермом Opel Astra не надав переваги в русі вантажівці, через що автомобілі й зіткнулися. 53-річний водій вантажівки DAF, мешканець села Садки Кременчуцького району, не постраждав.
Загиблий 20-річний хлопець був жителем села Піщаного, як і 23-річна дівчина-пасажир. Вона та водій Opel з травмами різного ступеня тяжкості для надання медичної допомоги ушпиталені до Кременчуцької лікарні інтенсивного лікування.
Нагадаємо, поліція розшукує свідків цієї аварії, які б змогли надати інформацію або запис з відеореєстратора.
Додано:
Відділ комунікації Нацполіції Полтавської області повідомив, що за фактом ДТП поліція розпочала досудове розслідування.