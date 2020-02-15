Происшествия

Хто з них порушив ПДР: стали відомі подробиці смертельного ДТП 15 лютого (додано)

Сегодня, 10:45 Просмотров: 3 814 Комментариев: 5

 

Водій Opel Astra не надав переваги у русі вантажівці

Стало відомо, хто порушив правила дорожнього руху, що спричинило смертельну аварію у Кременчуці 15 лютого. За інформацією Управління з питань цивільного Полтавської ОДА, 25-річний кременчужанин за кермом Opel Astra не надав переваги в русі вантажівці, через що автомобілі й зіткнулися. 53-річний водій вантажівки DAF, мешканець села Садки Кременчуцького району, не постраждав.


 

Загиблий 20-річний хлопець був жителем села Піщаного, як і 23-річна дівчина-пасажир. Вона та водій Opel з травмами різного ступеня тяжкості для надання медичної допомоги ушпиталені до Кременчуцької лікарні інтенсивного лікування.


Нагадаємо, поліція розшукує свідків цієї аварії, які б змогли надати інформацію або запис з відеореєстратора.


Додано:


Відділ комунікації Нацполіції Полтавської області повідомив, що за фактом ДТП поліція розпочала досудове розслідування.


4
Автор: Катерина Турубара Источник фото: Національна поліція України, ДСНС
Теги: смертельное ДТП грузовик автомобиль травмы погиб больница

Комментарии: 5

953
hunter:
Сегодня, 12:49

за кермом Opel Astra не надав переваги в русі вантажівці, через що автомобілі й зіткнулися

Это что по принципу мертвый все стерпит?А ничё что половина фуры стоит на встречке?


-7
3
Катерина Турубара:
Сегодня, 12:55

Цитата: hunter

за кермом Opel Astra не надав переваги в русі вантажівці, через що автомобілі й зіткнулися

Это что по принципу мертвый все стерпит?А ничё что половина фуры стоит на встречке?

 

Загинув пасажир, у попередніх матеріалах про це йшлося. Водій вижив.


+3
1 480
Marshall:
Сегодня, 13:18

Цитата: hunter

за кермом Opel Astra не надав переваги в русі вантажівці, через що автомобілі й зіткнулися

Это что по принципу мертвый все стерпит?А ничё что половина фуры стоит на встречке?


1. внимательнее нужно быть - погиб пассажир.
2. фуровод видимо пытался уйти от столкновения!


+4
953
hunter:
Сегодня, 13:18

Цитата: Катерина Турубара

 

 

Загинув пасажир, у попередніх матеріалах про це йшлося. Водій вижив.

Да я читал,спасибо,это было сказано образно.Что факты показывают одно,а выводы противоречат.Ну и логически подумать,любой водитель с регистратором при такой увиденной аварии врятли поедет дальше,поэтому свидетеля с регистратором не будет,а первоначальное заключение"не надав перевагу" так и будет фигурировать в деле.


-3
3 395
zzzzzz:
Сегодня, 14:53

Цитата: hunter
Что факты показывают одно,а выводы противоречат.
интересное умозаключение.


+2
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