Хто з них порушив ПДР: стали відомі подробиці смертельного ДТП 15 лютого (додано)

Сегодня, 10:45 Просмотров: 3 814 Комментариев: 5

Стало відомо, хто порушив правила дорожнього руху, що спричинило смертельну аварію у Кременчуці 15 лютого. За інформацією Управління з питань цивільного Полтавської ОДА, 25-річний кременчужанин за кермом Opel Astra не надав переваги в русі вантажівці, через що автомобілі й зіткнулися. 53-річний водій вантажівки DAF, мешканець села Садки Кременчуцького району, не постраждав.





Загиблий 20-річний хлопець був жителем села Піщаного, як і 23-річна дівчина-пасажир. Вона та водій Opel з травмами різного ступеня тяжкості для надання медичної допомоги ушпиталені до Кременчуцької лікарні інтенсивного лікування.





Нагадаємо, поліція розшукує свідків цієї аварії, які б змогли надати інформацію або запис з відеореєстратора.





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Відділ комунікації Нацполіції Полтавської області повідомив, що за фактом ДТП поліція розпочала досудове розслідування.



