Визначилися останні фіналісти національного відбору на «Євробачення-2020»

Сегодня, 10:12 Просмотров: 750

Тепер ім'я того, хто представлятиме Україну у Нідерландах, дізнаємося 22 лютого

15 лютого визначилася остання трійка фіналістів національного відбору на «Євробачення-2020». Виступи претендентів оцінювали одночасно члени журі та глядачі.





За результатами другого півфіналу до фіналу вийшли:





TVORCHI







KHAYAT







David Axelrod





TVORCHI отримали максимальну кількість балів від суддів та глядачів – по 8 балів, KHAYAT – по 7 балів відповідно, David Axelrod – 6 балів від суддів та 5 балів від глядачів.





У фіналі вони змагатимуться з першими півфіналістами KRUTЬ, GO-A та Jerry Heil. Ім'я того, хто з них представлятиме Україну у Роттердамі (Нідерланди) на «Євробаченні-2020», дізнаємося 22 лютого.