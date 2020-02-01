Кременчуг, Культура, Украина, Мир

Визначилися останні фіналісти національного відбору на «Євробачення-2020»

Сегодня, 10:12 Просмотров: 750

 

Тепер ім'я того, хто представлятиме Україну у Нідерландах, дізнаємося 22 лютого

15 лютого визначилася остання трійка фіналістів національного відбору на «Євробачення-2020». Виступи претендентів оцінювали одночасно члени журі та глядачі.


За результатами другого півфіналу до фіналу вийшли:


TVORCHI


KHAYAT


David Axelrod


TVORCHI отримали максимальну кількість балів від суддів та глядачів – по 8 балів, KHAYAT – по 7 балів відповідно, David Axelrod – 6 балів від суддів та 5 балів від глядачів.


У фіналі вони змагатимуться з першими півфіналістами KRUTЬ, GO-A та Jerry Heil. Ім'я того, хто з них представлятиме Україну у Роттердамі (Нідерланди) на «Євробаченні-2020», дізнаємося 22 лютого.

1
Автор: Катерина Турубара Источник видео: UA:Перший
Теги: Евровидение конкурс Євробачення
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх