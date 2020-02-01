Стали відомі перші фіналісти національного відбору на «Євробачення-2020»

Вчера, 23:03 Просмотров: 369 Комментариев: 1

У Києві обрали перших трьох фіналістів національного відбору на конкурс «Євробачення-2020», який відбудеться в Нідерландах. Учасники виконували по одній пісні. Оцінювали їх члени журі та глядачі.





За результатами першого півфіналу до фіналу вийшли:





Марина Круть (KRUTЬ)





GO-A





Jerry Heil





Круть отримала по 8 балів від суддів та глядачів, GO-A - 6 від суддів та 7 від глядачів, трійку замкнула Jerry Heil: 7 від суддів та 6 ві глядачів.





Другий півфінал національного відбору відбудеться 15 лютого, а фінал – 22 лютого в Києві.





65 міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2020» відбудеться 12, 14 і 16 травня 2020 року в місті Роттердам (Нідерланди).





Нагадаємо, що у «Євробаченні-2019» Україна участі не брала. У лютому того року Національна суспільна телерадіокомпанія і переможниця нацвідбору Maruv відмовилися підписувати контракт про участь у «Євробаченні». На адресу співачки лунала критика через те, що раніше вона їздила виступати до Росії і також мала заплановані концерти там у майбутньому.





А хто сподобався вам у першому півфіналі? Чи пройшли ваші фаворити до фіналу?