Кременчуг, Культура

Стали відомі перші фіналісти національного відбору на «Євробачення-2020»

Вчера, 23:03 Просмотров: 369 Комментариев: 1

 

А хто сподобався вам?

У Києві обрали перших трьох фіналістів національного відбору на конкурс «Євробачення-2020», який відбудеться в Нідерландах. Учасники виконували по одній пісні. Оцінювали їх члени журі та глядачі.


За результатами першого півфіналу до фіналу вийшли:


Марина Круть (KRUTЬ)


GO-A


Jerry Heil


Круть отримала по 8 балів від суддів та глядачів, GO-A - 6 від суддів та 7 від глядачів, трійку замкнула Jerry Heil: 7 від суддів та 6 ві глядачів. 


Другий півфінал національного відбору відбудеться 15 лютого, а фінал – 22 лютого в Києві. 


65 міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2020» відбудеться 12, 14 і 16 травня 2020 року в місті Роттердам (Нідерланди). 


Нагадаємо, що у «Євробаченні-2019» Україна участі не брала. У лютому того року Національна суспільна телерадіокомпанія і переможниця нацвідбору Maruv відмовилися підписувати контракт про участь у «Євробаченні». На адресу співачки лунала критика через те, що раніше вона їздила виступати до Росії і також мала заплановані концерти там у майбутньому.


А хто сподобався вам у першому півфіналі? Чи пройшли ваші фаворити до фіналу? 

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Автор: Альона Душенко
Теги: Евровидение Євробачення

Комментарии: 1

927
hunter:
Сегодня, 00:56

Первых два конкурсанта-патриотично,но это евро так что не вариант,ну а пчелка Джени голос слабоват.Блин по ящику в разных песенных конкурсах половина самородков с голосом,а в финал по ходу опять бабосы протолкнули.joy


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