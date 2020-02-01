З хет-триком Орлова кременчужани обігрують «Динамо»

Сьогодні, 8 лютого, в Харкові відбувся перенесений поєдинок 25 туру чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч, в рамках якого зустрілися місцевий МХК «Динамо» і лідер турнірної таблиці «Кременчук».
МХК «Динамо» - «Кременчук» 1:8 (0:1, 1:4, 0:3)
Шайби: 0:1 Орлов (Пукс, Созонов), 17:25; 0:2 Серанов (Григорян, Бондарук), 26:44; 0:3 Орлов (Созонов, Пукс), 32:00; 4:0 Фроленко (Пукс, Чердак), 34:29; 1:4 Дурдиєв (Свищев), 35:14; 1:5 Кисельов (Серанов), 36:03; 1:6 Кисельов (Хрішпенц, Бондарчук), 45:00; 1:7 Орлов (Хрішпенц, Пукс), 46:09; 1:8 Созонов (Пукс, Орлов), 56:17
МХК Динамо: Бандурян (В'язовов); Лісін - Наливайко, Савченко - Трапезников, Абдулаєв - Бутенко; Дурдиєв - Свищев - Абаджян, Соляник - Панов - Кашевко, Харін - Черноморченко - Федоров.
Кременчук: Новицький (Корнієнко); Бабрусев - Григорян, Хрішпенц - Фроленко, Грицьких - Горлушко; Кисельов - Серанов - Бондарук, Орлов - Пукс - Созонов, Чердак - Олійник - Бондаренко, Єфімочкін
Досить впевнено перший період матчу провели «динамівці», концентруючись на обороні своїх воріт і виїжджаючи тільки в рідкісні контратаки. «Кременчук», навпаки, кинув всі сили в атаку, що дало свої плоди тільки під кінець періоду - за дві хвилини до першої сирени відзначився Дмитро Орлов.
У другому періоді кременчужани більш активно стали грати в атаці, збільшуючи рахунок на табло. Таким чином по ходу другої двадцятихвилинки ще по шайбі закинули Єгор Серанов, Дмитро Орлов, Кирило Фроленко і Микола Кисельов. У свою чергу, харків'яни, зусиллями Рината Дурдиєва, змогли прошити В'ячеслава Новицького, позбавивши голкіпера права оформити «на нуль» у цьому матчі.
У заключному відрізку зустрічі «городяни» вирішили не зменшувати результативних оборотів і ще три рази прошили Іллю Бондуряна, встановивши остаточний рахунок 1:8 на табло. Варто відзначити, що по ходу матчу Дмитро Орлов оформив хет-трик, а капітан команди Микола Кисельов відзначився дублем.
Турнірна таблиця
|№
|Команда
|І
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|ЗШ
|ПШ
|О
|Кременчук
|32
|23
|2
|1
|2
|0
|3
|190
|48
|80
|Донбас
|32
|21
|0
|3
|0
|2
|6
|175
|52
|71
|Дніпро
|33
|20
|2
|1
|2
|1
|6
|157
|62
|69
|Білий Барс
|32
|14
|1
|0
|1
|2
|13
|107
|100
|47
|Крижані Вовки
|33
|4
|1
|0
|0
|0
|26
|63
|197
|17
|МХК Динамо
|32
|1
|0
|0
|0
|1
|29
|42
|275
|7