З хет-триком Орлова кременчужани обігрують «Динамо»

Сегодня, 18:07 Просмотров: 207

Сьогодні, 8 лютого, в Харкові відбувся перенесений поєдинок 25 туру чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч, в рамках якого зустрілися місцевий МХК «Динамо» і лідер турнірної таблиці «Кременчук».





МХК «Динамо» - «Кременчук» 1:8 (0:1, 1:4, 0:3)

Шайби: 0:1 Орлов (Пукс, Созонов), 17:25; 0:2 Серанов (Григорян, Бондарук), 26:44; 0:3 Орлов (Созонов, Пукс), 32:00; 4:0 Фроленко (Пукс, Чердак), 34:29; 1:4 Дурдиєв (Свищев), 35:14; 1:5 Кисельов (Серанов), 36:03; 1:6 Кисельов (Хрішпенц, Бондарчук), 45:00; 1:7 Орлов (Хрішпенц, Пукс), 46:09; 1:8 Созонов (Пукс, Орлов), 56:17

МХК Динамо: Бандурян (В'язовов); Лісін - Наливайко, Савченко - Трапезников, Абдулаєв - Бутенко; Дурдиєв - Свищев - Абаджян, Соляник - Панов - Кашевко, Харін - Черноморченко - Федоров.

Кременчук: Новицький (Корнієнко); Бабрусев - Григорян, Хрішпенц - Фроленко, Грицьких - Горлушко; Кисельов - Серанов - Бондарук, Орлов - Пукс - Созонов, Чердак - Олійник - Бондаренко, Єфімочкін









Досить впевнено перший період матчу провели «динамівці», концентруючись на обороні своїх воріт і виїжджаючи тільки в рідкісні контратаки. «Кременчук», навпаки, кинув всі сили в атаку, що дало свої плоди тільки під кінець періоду - за дві хвилини до першої сирени відзначився Дмитро Орлов.





У другому періоді кременчужани більш активно стали грати в атаці, збільшуючи рахунок на табло. Таким чином по ходу другої двадцятихвилинки ще по шайбі закинули Єгор Серанов, Дмитро Орлов, Кирило Фроленко і Микола Кисельов. У свою чергу, харків'яни, зусиллями Рината Дурдиєва, змогли прошити В'ячеслава Новицького, позбавивши голкіпера права оформити «на нуль» у цьому матчі.





У заключному відрізку зустрічі «городяни» вирішили не зменшувати результативних оборотів і ще три рази прошили Іллю Бондуряна, встановивши остаточний рахунок 1:8 на табло. Варто відзначити, що по ходу матчу Дмитро Орлов оформив хет-трик, а капітан команди Микола Кисельов відзначився дублем.





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