Поліція Полтавщини розшукує чоловіка, який пішов з дому та не повернувся

Сегодня, 17:32 Просмотров: 672 Комментариев: 1

На зв'язок не виходить і місцеперебування його невідоме

Мешканця Миргорода Ващенка Геннадія Валерійовича 15.09.1977 року народження розшукує поліція. За даними Миргородського відділу поліції, 5 лютого близько 19:00 чоловік пішов з дому і до цього часу не повернувся.





На зв'язок не виходить і місцеперебування його невідоме.



Усіх, хто бачив зниклого чи володіє інформацією про місце його перебування, просять повідомити до Миргородського відділу поліції телефонами: (05355) 5-24-50, 099 657-63-03 (чергова частина), 095 388-99-43 (кримінальна поліція) або 102.