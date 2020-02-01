Происшествия

Поліція Полтавщини розшукує чоловіка, який пішов з дому та не повернувся

Сегодня, 17:32 Просмотров: 672 Комментариев: 1

 

На зв'язок не виходить і місцеперебування його невідоме

Мешканця Миргорода Ващенка Геннадія Валерійовича 15.09.1977 року народження розшукує поліція. За даними Миргородського відділу поліції, 5 лютого близько 19:00 чоловік пішов з дому і до цього часу не повернувся.


На зв'язок не виходить і місцеперебування його невідоме.


Усіх, хто бачив зниклого чи володіє інформацією про місце його перебування, просять повідомити до Миргородського відділу поліції телефонами: (05355) 5-24-50, 099 657-63-03 (чергова частина), 095 388-99-43 (кримінальна поліція) або 102.

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Автор: Альона Душенко
Теги: розыск

Комментарии: 1

2 369
ИМХО:
Сегодня, 18:58

С виду - адекватный .

Может со службой связано исчезновение ?!


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