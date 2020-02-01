Віктор Вихрист з першого удару «вирубив» досвідченого суперника

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Сьогодні, 9 лютого, близько опівночі кременчуцький боксер Віктор Вихрист у Німеччині завоював першу перемогу на професійному ринзі. Український суперваговик нокаутував білоруса Андрія Мазаника в дебютному бої на профіринзі. 6-раундовий бій тривав всього 40 секунд!





Віктор Вихрист Фауст дебютував з дострокової перемоги над білорусом Андрієм Мазаником (13-11, 10 КО). Поєдинок завершився так і не розпочавшись.





Суперник Віктора нарвався на джеб, а після цього отримав у свій бік двієчки. Удар Віктора у скроню білоруса став останнім - білорус впав на ринг, а його команда одразу викинула рушник.



