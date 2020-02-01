Происшествия

Гранату та наркотики у чоловіка вилучили правоохоронці

Сегодня, 08:38 Просмотров: 608

 

Тривають слідчі дії

У 40-річного мешканця Кобеляк під час санкціонованого обшуку вилучили подрібнену коноплю,  вагою близько 15 грам. Окрім наркотиків у чоловіка поліцейські вилучили предмет, схожий на гранату «Ф-1». Про це повідомляє пресслужба поліції. 


До огляду місця події були залучені працівники вибухотехнічної служби поліції області. Вилучені наркотики та боєприпас передані на експертне дослідження. 


Відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів) та частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.


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Автор: Альона Душенко
Теги: граната наркотики
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