Легкоатлетка Ольга Ляхова увійшла до складу найкращої команди року за результатами голосування

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Ольга Ляхова у складі жіночої естафетної команди стала найкращою легкоатлеткою 2019 року за результатами голосування. Як повідомила пресслужба Федерації легкої атлетики, переможців визначали шляхом голосування.



Таким чином найкращою командою року стала жіноча естафетна команда 4х400 м у складі Ольги Ляхової, Катерини Климюк, Тетяни Мельник та Анни Рижикової. На чемпіонаті світу у Досі (Катар) легкоатлетки посіли шосте місце, фінішувавши з результатом 3.27,48 хв.



Нагадаємо, спортсменка Ольга Ляхова потрапила до списку претендентів на перемогу у номінації "Найкраща легкоатлетка України".



