Комбо: патрульні на TruCam зловили водія без прав та з боргом по аліментах

Під час перевірки документів інспектори встановили, що водій позбавлений права керування через несплату аліментів
Вчора, 8 лютого, під час вимірювання швидкісного режиму, за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили водія ВАЗ 21063, який перевищив встановлену швидкість на 33 км/год. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.
Під час перевірки документів інспектори встановили, що водій позбавлений права керування через несплату аліментів.
На 32-річного водія склали адмінматеріали за: