Происшествия

Комбо: патрульні на TruCam зловили водія без прав та з боргом по аліментах

Сегодня, 09:28 Просмотров: 781 Комментариев: 1

 

Під час перевірки документів інспектори встановили, що водій позбавлений права керування через несплату аліментів

Вчора, 8 лютого, під час вимірювання швидкісного режиму, за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили водія ВАЗ 21063, який перевищив встановлену швидкість на 33 км/год. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції. 


Під час перевірки документів інспектори встановили, що водій позбавлений права керування через несплату аліментів.


На 32-річного водія склали адмінматеріали за:

  • ч.3 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами)
  • ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) 
  • ч.1 ст.122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину) КУпАП
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Автор: Альона Душенко
Теги: алименты водитель

Комментарии: 1

2 281
Dmitriys:
Сегодня, 11:39

Вчера примерно в 21 вечера по ленина похожая машина на красный пролетела и на галактику. наверное в кино опаздывали. 


+1
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