Комбо: патрульні на TruCam зловили водія без прав та з боргом по аліментах

Сегодня, 09:28 Просмотров: 781 Комментариев: 1

Під час перевірки документів інспектори встановили, що водій позбавлений права керування через несплату аліментів

Вчора, 8 лютого, під час вимірювання швидкісного режиму, за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили водія ВАЗ 21063, який перевищив встановлену швидкість на 33 км/год. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.





Під час перевірки документів інспектори встановили, що водій позбавлений права керування через несплату аліментів.





На 32-річного водія склали адмінматеріали за: