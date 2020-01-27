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Кременчуцька художниця Наталія Мкртчян отримала відзнаку Полтавської облради

Сегодня, 10:00 Просмотров: 246

 

Вручив грамоту та нагрудний знак мер Малецький

Кременчуцька художниця Наталія Мкртчян отримала відзнаку Полтавської облради. Вручив їй грамоту та нагрудний знак за вагомий внесок у збагачення духовної скарбниці нації та розбудову образотворчого мистецтва у світловому культурному просторі, зокрема у Кременчуці та на Полтавщині міський голова Віталій Малецький 7 лютого на засіданні виконкому.


Наталія Мкртчян подякувала за нагороду та запросила всіх відвідати виставку її картин, яка на разі проходить у читальній залі Кременчуцької міської бібліотеки.


Експрезидент Леонід Кучма відвідав виставку кременчужанки Наталії Мкртчян

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Автор: Руслана Горгола Источник фото: kremen.gov.ua
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