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Борг за реконструкцію стадіону «Кремінь-Арена» мають перекрити найближчим часом

Сегодня, 10:37 Просмотров: 324 Комментариев: 1

 

Рішення про перерозподіл бюджетних асигнувань мають прийняти на найближчій сесії Кременчуцької міської ради

З міського бюджету Кременчука мають перекрити минулорічний борг за заміну покриття стадіону «Кремінь-Арена».  Про це на бюджетній комісії повідомив керівник управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Олександр Мазур.

 

- Перерозподіл бюджетних асигнувань з урахуванням заборгованості Міському футбольному клубу «Кремінь» щодо проведеного ремонту у 2019 році футбольного поля, а саме основи у розмірі 287 678 грн. З урахуванням необхідності проплат за розробку проєктно-кошторисної документації ремонту стадіону по вулиці Гагаріна - 335 000, загалом виходить – 622 678 грн перерозподіляються коштами із загального фонду і збільшується спеціальний фонд (бюджет розвитку), - зауважив Олександр Мазур.

 

Борг залишився з минулого року за розробку проекту реконструкції стадіону «Кремінь-Арена» та заміни основи під штучне покриття, яке оплатили з обласного бюджету Полтавської області.

 

За словами Олександра Мазура проєкт реконструкції стадіону на вул.. Гагаріна мають завершити протягом лютого-березня. До Мінрегіону подали заявку на спів фінансування реконструкції стадіону, яке орієнтовно коштуватиме у цьому році 23 млн грн.


У травні розпочнуть реконструкцію стадіону «Кредмаш»


На сьогодні реконструкція всього стадіону оцінюється у 150 млн грн. (до цього озвучували ціну в 40 млн грн). При цьому покриття нового поля на стадіоні переглядають як універсальне, тобто спочатку буде штучне, але за умови необхідності замінити його на натуральне покриття.


Реконструкція стадіону «Кредмашу» ще не розпочалася, але сума збільшилася втричі

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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: футбол стадіон реконструкція

Комментарии: 1

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andre2102:
Сегодня, 12:30

а с каких вообще государственный стал частным?


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