Борг за реконструкцію стадіону «Кремінь-Арена» мають перекрити найближчим часом

Рішення про перерозподіл бюджетних асигнувань мають прийняти на найближчій сесії Кременчуцької міської ради
З міського бюджету Кременчука мають перекрити минулорічний борг за заміну покриття стадіону «Кремінь-Арена». Про це на бюджетній комісії повідомив керівник управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Олександр Мазур.
Борг залишився з минулого року за розробку проекту реконструкції стадіону «Кремінь-Арена» та заміни основи під штучне покриття, яке оплатили з обласного бюджету Полтавської області.
За словами Олександра Мазура проєкт реконструкції стадіону на вул.. Гагаріна мають завершити протягом лютого-березня. До Мінрегіону подали заявку на спів фінансування реконструкції стадіону, яке орієнтовно коштуватиме у цьому році 23 млн грн.
На сьогодні реконструкція всього стадіону оцінюється у 150 млн грн. (до цього озвучували ціну в 40 млн грн). При цьому покриття нового поля на стадіоні переглядають як універсальне, тобто спочатку буде штучне, але за умови необхідності замінити його на натуральне покриття.