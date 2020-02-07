Борг за реконструкцію стадіону «Кремінь-Арена» мають перекрити найближчим часом

Сегодня, 10:37 Просмотров: 324 Комментариев: 1

З міського бюджету Кременчука мають перекрити минулорічний борг за заміну покриття стадіону «Кремінь-Арена». Про це на бюджетній комісії повідомив керівник управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Олександр Мазур.

- Перерозподіл бюджетних асигнувань з урахуванням заборгованості Міському футбольному клубу «Кремінь» щодо проведеного ремонту у 2019 році футбольного поля, а саме основи у розмірі 287 678 грн. З урахуванням необхідності проплат за розробку проєктно-кошторисної документації ремонту стадіону по вулиці Гагаріна - 335 000, загалом виходить – 622 678 грн перерозподіляються коштами із загального фонду і збільшується спеціальний фонд (бюджет розвитку), - зауважив Олександр Мазур.

Борг залишився з минулого року за розробку проекту реконструкції стадіону «Кремінь-Арена» та заміни основи під штучне покриття, яке оплатили з обласного бюджету Полтавської області.

За словами Олександра Мазура проєкт реконструкції стадіону на вул.. Гагаріна мають завершити протягом лютого-березня. До Мінрегіону подали заявку на спів фінансування реконструкції стадіону, яке орієнтовно коштуватиме у цьому році 23 млн грн.









На сьогодні реконструкція всього стадіону оцінюється у 150 млн грн. (до цього озвучували ціну в 40 млн грн). При цьому покриття нового поля на стадіоні переглядають як універсальне, тобто спочатку буде штучне, але за умови необхідності замінити його на натуральне покриття.



