Двоє борців з Кременчука потрапили до топ-10 кращих борців світу

Сегодня, 11:10 Просмотров: 347 Комментариев: 1

Станом на 7 лютого 2020 року в рейтингу борців світу перебуває троє українців

Ленур Теміров та Жан Беленюк увійшли до десятки кращих борців світу за результатами спортсменів на турнірах рейтингової серії. Пресслужба Федерації греко-римської боротьби опублікувало рейтингову таблицю кращих борців Світове об'єднання боротьби (United World Wrestling). Ці позиції сформували за результатами спортсменів на турнірах рейтингової серії. Їх використають для визначення сильних борців на Олімпійських іграх 2020 в Токіо.





Ленур Теміров посідає п?яту сходинку вагової категорії 60 кг, завдяки своїй участі в бронзових фіналах на Чемпіонаті Світу в Нур-Султані.





Жан Беленюк є лідером вагової категорії 87 кг після перемоги на чемпіонаті світу-2019.



Станом на 7 лютого 2020 року в рейтингу борців світу перебуває троє українців.