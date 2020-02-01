Рух потягів з Кременчука до Харкова та Одеси змінено
Сегодня, 11:36
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Про це повідомяють залізничники
У зв’язку з ремонтними роботами на станції «Кременчук» частково змінюється рух пасажирських поїздів:
- поїзд №7/8 сполученням «Харків-Одеса» відправленням зі станції Харків.
З 6 до 21 лютого потяг прибуватиме на станцію «Кременчук» о 02 год.24 хв. Відправлення з Кременчука відбуватиметься о 02 год. 29 хв. Прибуття потягу до Одеси з 7 по 22 лютого - об 11 год. 05 хв.
- поїзд №60 сполученням «Одеса – Харків» відправленням з Одеси з 7 по 22 лютого та прибуватиме на станцію Харків з 8 по 22 лютого близько 9 ранку.