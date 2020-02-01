Кременчуг, Потребитель

Рух потягів з Кременчука до Харкова та Одеси змінено

Сегодня, 11:36 Просмотров: 596

 

Про це повідомяють залізничники

У зв’язку з ремонтними роботами на станції «Кременчук» частково змінюється рух пасажирських поїздів:


  • поїзд №7/8 сполученням «Харків-Одеса» відправленням зі станції Харків.

З 6 до 21 лютого потяг прибуватиме на станцію «Кременчук» о 02 год.24 хв. Відправлення з Кременчука відбуватиметься о 02 год. 29 хв. Прибуття потягу до Одеси з 7 по 22 лютого - об 11 год. 05 хв.


  • поїзд №60 сполученням «Одеса – Харків» відправленням з Одеси з 7 по 22 лютого та прибуватиме на станцію Харків з 8 по 22 лютого близько 9 ранку.
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Автор: Альона Душенко
Теги: поезда
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