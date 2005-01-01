Вуличних грабіжників затримали кременчуцькі правоохоронці

Сегодня, 12:04 Просмотров: 364

Одного із фігурантів підозрюють у двох посяганнях на містян. Підозрюваному 20 років, однак він вже притягувався до кримінальної відповідальності. Про це повідомляє Ввідділ комунікації поліції Полтавщини.





На початку лютого «в поле зору» молодика потрапили 52-річний кременчужанин та 15-річний юнак. У чоловіка він відібрав гроші, у школяра – мобільний телефон. Його причетність до злочинів підтверджують вилучені речові докази.





Іншого молодика, підозрюваного у грабежі, поліція викрила незабаром після злочину. Його встановили за описом, що надав 23-річний потерпілий. Йому – 25 років і він також раніше потрапляв на лаву підсудних.





На момент затримання зловмисник встиг збути мобільний телефон до одного із місцевих ломбардів.





За фактами грабежів (ст. 186 КК України), розкритими у Крюківському районі Кременчука, розпочали досудове розслідування.