Спорткомплекс «Юність», з покриттям «Кремінь-Арени», мають відбудувати за 3-4 роки

Сегодня, 12:29 Просмотров: 252

Там має з'явитися футбольне поле, баскетбольний та волейбольний майданчики

У кварталі 304 на Петрівці планують за 3-4 роки відновити спорткомплекс «Юність». Рішення про передачу майна у власність управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради прийняли на засіданні виконкому 7 лютого.

Олександр Мазур, керівник управління молоді та спорту, зауважив, що 23 грудня 2019 року комісія провела обстеження безхазяйного майна на території спортивно-оздоровчого комплексу, що розташований в кварталі 304 у місті Кременчуці.

При обстеженні комісія встановила наступне:

майданчик для міні-футболу з ґрунтовим покриттям та металевою огорожею та лави для вболівальників;

майданчик з асфальтним покриттям, металеві конструкції для баскетболу, волейболу та лави для вболівальників;

майданчик з ґрунтовим покриттям для хокею з шайбою (хокейна коробка та конструкція огорожі);

коробка та конструкція огорожі); вбиральня на два відділення з вигрібною ямою.

Відповідно до інвентаризаційних відомостей, наданих до Управління міського майна виконавчими органами Кременчуцької міської ради, комунальними підприємствами, організаціями (установами, закладами) за 2018 рік, майно, яке обстежувалось, не обліковується на балансі жодної юридичної особи, засновником якої є Кременчуцька міська рада. Отже, зазначені об’єкти не являються комунальною власністю міста. Виконавчим комітетом було зроблено запит до ПАТ «Кременчуцький колісний завод» (як до можливого власника), у зв’язку з чим було одержано відповідь, що об’єкт не є власністю ПАТ «Кременчуцький колісний завод» і не обліковується на його балансі.





Таким чином спорткомплекс «Юність» передали на баланс комунального закладу фізичної культури і спорту «Кременчуцький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», для подальшого утримання за цільовим призначенням.

- Завдяки пану Корецькому зроблена підготовка та попередні роботи, огородження та лавки, - зазначив міський голова Віталій Малецький та додав, що майданчик роблять на перспективу за 3-4 роки.

Віцемер Руслан Проценко додав, що планують зробити повноцінний стадіон зі штучним покриття, яке візьмуть зі старого покриття стадіону «Кремінь-Арена».



