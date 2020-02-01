На Полтавщині створять центр учасників АТО і ООС

Сегодня, 13:02 Просмотров: 120

Для учасників російсько-української війни на Полтавщині створять центр. Як повідомив голова облдержадміністрації Олег Синєгубов під час виїзного засідання з питань проблематики діяльності ОТГ, яке відбулося в Омельнику. За словами очільника області, центр буде майданчиком для спілкування між владою та атовцями, де вирішуватимуться нагальні та проблемні питання.

- Моя позиція така, що всі проблеми вирішуватимемо спільно, – сказав Олег Синєгубов.





Нині учасників бойових дій хвилюють питання надання земельних ділянок.

- Наразі оголошено конкурс на посаду керівника Держгеокадастру в області. Вчора завершився прийом заяв. За тиждень-два буде призначено очільника. До цього часу намагатимемося вирішувати питання стосовно земельних ділянок. Для цього потрібна ваша координація з органами місцевого самоврядування. Насамперед вони видають вам ці ділянки. Питання у нас на контролі, ведуться перевірки, але без очільника робити все це важко. Тому ці питання додатково обговоримо, – зазначив Олег Синєгубов.

Голова облдержадміністрації запропонував зібрати всі спілки учасників АТО/ООС в обласному центрі наступного тижня.