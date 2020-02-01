В онкогематології завершили ремонт своїми силами кременчужани з полтавцями

Сегодня, 13:31 Просмотров: 619

У відділенні онкогематології Полтавської дитячої клінічної лікарні завершили ремонт. Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомила волонтерка з Кременчука Тетяна Ященко. Після смерті доньки Наташі Тетяна разом з іншими мамами янголів вирішили допомогти відділенню, щоб дітки мали хороші умови для лікування та одужання. В цьому їм допомогли небайдужі кременчужани та полтавці, які надсилали кошти, перевозили речі, робили ремонт, підтримували добрим словом.





- Якби не ви, нічого б не вийшло у нас з ремонтом. Ваша довіра, підтримка й допомога зробили нереальне в нашій країні. Ми всі разом показали, що можна зробити, коли люди об'єднуються заради дитячого життя, коли не крадуть і намагаються як для себе самого. Ми разом з Marina Kol'vashenko дякуємо всім вам за допомогу і підтримку нашого ремонту. Завдяки всім вам, ми зробили нереальне реальним. Цей ремонт для нас був неймовірно важким саме психологічно і морально. Нас трохи втягнули у розборки, але найголовніше, що ми все-таки його зробили. Зробили не за нормами, без проєкту, але так, як би зробили для своїх янголят Натульки та Єгорки. - поділилася Тетяна Ященко.





Загалом волонтерам ремонт маніпуляційної, ігрової, коридору, 6 палат на апарату візуалізатора обійшовся у 699 713 грн.





Детальний звіт на сторінці Тетяни Ященко у фейсбук.



