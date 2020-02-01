Кременчужанин став срібним призером Кубку Європи з кікбксингу Wako

Сегодня, 09:59 Просмотров: 443 Комментариев: 1

Дмитро Покутний став срібним призером Кубку Європи з кікбоксингу. Про це на своїй сторінці повідомила тренерка Аліса Бажукова. Змагання з кікбоксингу Wako проходили у Хорватії.





- Фінальний бій поступився чемпіону 2018 і 2019 років Антоніо Краяновік, який є одним з найбільш топових бійців у вазі 75 кг. В цей раз пояс чемпіона Європи (а головним трофеєм був пояс) залишився в Хорватії. Наступного разу все може змінитися... Для наших перших змагань такого високого рівня, я маю на увазі світ професійного кікбоксингу, це мега результат, оскільки федерація Wako є однією з найсильніших і боксувати на таких турнірах - велика честь і заслуга. Все прийде з досвідом та часом. Твоєму характеру можна тільки позаздрити, а для бійця то найголовніша якість, - зазначила тренер Аліса Бажукова.



