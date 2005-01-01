У Кременчуці на роботі зламала ногу працівниця станції «Кременчукводоканалу»

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15 лютого на роботі зламала ногу оператор станції перекачки води КП «Кременчукводоканал». Про це йдеться на сайті Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.





36-річну жінку ушпиталили до 3-ї міської клінічної лікарні Кременчука з попереднім діагнозом «закритий перелом нижньої третини правої гомілки».





Травми потерпіла отримала під час виконання своїх трудових обов’язків, внаслідок падіння з власної необережності. Стан здоров’я жінки – середньої тяжкості.