Происшествия

У Кременчуці на роботі зламала ногу працівниця станції «Кременчукводоканалу»

Сегодня, 13:57 Просмотров: 668

Жінку ушпиталили до 3-ї міської клінічної лікарні

15 лютого на роботі зламала ногу оператор станції перекачки води КП «Кременчукводоканал». Про це йдеться на сайті Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.


36-річну жінку ушпиталили до 3-ї міської клінічної лікарні Кременчука з попереднім діагнозом «закритий перелом нижньої третини правої гомілки».


Травми потерпіла отримала під час виконання своїх трудових обов’язків, внаслідок падіння з власної необережності. Стан здоров’я жінки – середньої тяжкості.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: травматизм перелом нога станция
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