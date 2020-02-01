Происшествия, Полтавщина

Сьогодні під Полтавою сталася аварія за участю вантажівки та двох автобусів

Сегодня, 14:31 Просмотров: 1 124

 

П'ятьох учасників ДТП бригади швидкої допомоги повезли у лікарні Полтави

Сьогодні, 16 лютого, вранці на виїзді з Полтави сталася аварія за участю вантажівки та двох автобусів, про що до поліції повідомив диспетчер автовокзалу.


За попередньою інформацією від пресслужби Нацполіції Полтавщини, на автодорозі Київ – Харків зіткнулися вантажівка, мікроавтобус Mercedes Sprinter рейсом «Харків – Познань» та пасажирський автобус.

 

Дві бригади швидкої допомоги повезли п’ятьох учасників ДТП до медичних закладів Полтави для обстеження.


Наразі на місці аварії працює слідчо-оперативна група. Поліція оформлює подію та з’ясовує обставини зіткнення транспортних засобів.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: Національна поліція України
Теги: ДТП грузовик автобусы Полтава полиция скорая помощь автовокзал
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