Де і чому у Кременчуці не буде газу 17-20 лютого

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У вказаний період (відповідно до графіку) споживачів просять перекрити відключаючі пристрої перед газовими приладами до 8.00

У Кременчуці тимчасово припинять газопостачання до будинків на вулицях Академіка Маслова, Гоголя, Європейській та у провулку Арсенальному. Усе через те, що працівники ПрАТ «Кременчукгаз» проводитимуть роботи з демонтажу загальнобудинкових лічильників газу для проведення планової повірки. Йдеться про період часу від 17 до 20 лютого (включно).





Аби запобігти виникненню аварійної ситуації, споживачів просять у відповідності до графіку перекрити відключаючі пристрої перед газовими приладами до 8.00.





Відновлення газопостачання житлових будинків буде проведено згідно даного графіку, за умови доступу працівників ПрАТ «Кременчукгаз» до газових приладів.