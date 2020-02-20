Де і чому у Кременчуці не буде газу 17-20 лютого

У вказаний період (відповідно до графіку) споживачів просять перекрити відключаючі пристрої перед газовими приладами до 8.00
У Кременчуці тимчасово припинять газопостачання до будинків на вулицях Академіка Маслова, Гоголя, Європейській та у провулку Арсенальному. Усе через те, що працівники ПрАТ «Кременчукгаз» проводитимуть роботи з демонтажу загальнобудинкових лічильників газу для проведення планової повірки. Йдеться про період часу від 17 до 20 лютого (включно).
Аби запобігти виникненню аварійної ситуації, споживачів просять у відповідності до графіку перекрити відключаючі пристрої перед газовими приладами до 8.00.
Відновлення газопостачання житлових будинків буде проведено згідно даного графіку, за умови доступу працівників ПрАТ «Кременчукгаз» до газових приладів.