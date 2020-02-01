В одному з сіл Полтавщини з водойми витягли тіло потопельника (додано)

Сегодня, 15:36 Просмотров: 724 Комментариев: 2

Для встановлення точної причини смерті його направили на експертизу

15 лютого у селі Максимівка Карлівського району працівники КО «Рятувально-водолазна служба» з місцевої водойми витягли тіло 45-річного потопельника. Інформацію про це оприлюднили на сайті Управління цивільного захисту Полтавської ОДА.





Тіло загиблого мешканця села Смородщина Чутівського району для встановлення точної причини смерті направили до Карлівського відділення обласного бюро СМЕ.





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За даними Карлівського відділу поліції, оцевідці розповіли, що покійний рибалив на кризі. Про утоплення рибалки поліцейським близько 11.00 повідомив місцевий житель.





Під час первинного огляду на тілі чоловіка слідів насильницької смерті не виявили. Для ґрунтовного вивчення обставин його загибелі відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.