У Горішніх Плавнях з пожежі врятували 70-річного чоловіка, він у реанімації

Сегодня, 16:01 Просмотров: 226

15 лютого у Горішніх Плавнях з пожежі на першому поверсі 5-ти поверхового будинку на вулиці Добровольського врятували 70-річного чоловіка.





За інформацією ГУ ДСНС України у Полтавській області, повідомлення до служби порятунку «101» надійшло о 16.52. Рятувальники, які прибули на місце, загасили вогонь за 10 хвилин. Їм довелося працювати в апаратах захисту органів дихання через сильне задимлення.





Вогнеборці врятували господаря квартири, який отруївся чадним газом. Його відвезли до реанімаційного відділення міської клінічної лікарні.





Вогонь знищив домашні речі на площі 7 кв. м, закопчено стіни та стелю площею 50 кв. м. Причина пожежі встановлюється.