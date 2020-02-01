На Полтавщині збили двох пішоходів

Сегодня, 16:30 Просмотров: 247

Перший випадок стався у Чутовому, другий – у Миргороді

15 лютого у двох населених пунктах Полтавщини збили пішоходів. Про це повідомила пресслужба Національної поліції Полтавщини.





Перший випадок трапився у селищі міського типу Чутовому о 2.50. 26-річний житель Харківщини за кермом авто Daewoo Nubira наїхав на пішохода, який знаходився на узбіччі дороги. ДТП сталося на автодорозі Київ – Харків, у напрямку Полтави, поблизу колишньої автостанції.

20-річного пішохода доставили до центральної районної лікарні з метою обстеження. Поліція проводить перевірку обставин ДТП.





Подібний випадок зафіксували у Миргороді близько 10.30 на вулиці Гоголя. 42-річний містянин на Skoda Rapid збив пішохода. Унаслідок зіткнення з автомобілем 55-річний чоловік отримав множинні тілесні ушкодження та ушпиталений до лікарні.





Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Тривають слідчі дії.