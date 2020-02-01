Кременчуг

Где завтра в Кременчуге не будет света

Сегодня, 17:09 Просмотров: 85

 

Неудобства жителей будут связаны с ремонтом и заменой электроопор

17 февраля в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей города возможны перебои с электричеством.


Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:

  • ул. Владимира Вернадского, 57-78;
  • ул. Чернышевского, 15-38;
  • ул. Рылеева, 1-31;
  • ул. Портовая, 3-15;
  • пер. Декабристов, 1-26.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго
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