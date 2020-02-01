Где завтра в Кременчуге не будет света
Сегодня, 17:09
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Неудобства жителей будут связаны с ремонтом и заменой электроопор
17 февраля в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей города возможны перебои с электричеством.
Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:
- ул. Владимира Вернадского, 57-78;
- ул. Чернышевского, 15-38;
- ул. Рылеева, 1-31;
- ул. Портовая, 3-15;
- пер. Декабристов, 1-26.