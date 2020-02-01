Ракетниці з Кременчука завоювали «золото» підкидуючи залізо

Сегодня, 07:22 Просмотров: 685 Комментариев: 1

Вітаємо наших спортсменок:) На фото Аліна Марченко та Марина Матвієць

15 лютого у Києві відбувся Всеукраїнський турнір «Гвардійський ривок» та відкритий кубок Києва з гирьового спорту. Участь у змаганнях взяли дві кременчужанки, бійці 107 реактивного полку Марина Матвієць та Аліна Марченко. Дівчата тренується під керівництвом тренера Дениса Бондаря.

Дівчата проявили характер та завоювали золоті та срібні нагороди.

Марина Матвієць, у ваговій категорії до 63 кг, завоювала перше місце у турнірі Києва, та «срібло» у Всеукраїнському турнірі.

Аліна Марченко, у ваговій категорії до 58 кг, завоювала «золото» у турнірі Києва з гирьового спорту.