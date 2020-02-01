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Кременчуцький колісний завод зменшив обсяги виробництва до мінімуму: падіння на 92%

Сегодня, 08:07 Просмотров: 1 430 Комментариев: 2

 

Підприємство працює неповний робочий тиждень

ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» зменшив обсяги виробництва до мінімуму. У січні поточного року порівняно з 2019 роком обсяги виробництва впали на 92% - до 2,6 тис. штук колісних дисків проти 32,3 тис. штук у січні минулого року. Такими є дані моніторингу, який проводить управління економіки виконкому.


У лютому підприємство працюватиме 12 днів на місяць.


Падіння цілком зрозуміле: фактично не працює вітчизняна автомобільна промисловість. На ПрАТ «АвтоКрАЗ», який є споживачем продукції колісного заводу, розпочата процедура про банкрутство. До того ж, КрКЗ за довгі роки не зміг позбутися залежності від російського ринку, на який з часів СРСР було орієнтоване підприємство.


14 лютого на КрКЗ відбулися збори у зв’язку із запланованою зміною складу акціонерів-власників значних пакетів акцій товариства. З інформації, яку оприлюднив ПрАТ КрЗК напередодні зборів, стало відомо про нових акціонерів: 7,94% акцій купив Андрій Савченко, а також 7,94% акцій – Сергій Сендзюк. Повністю продала акції КрКЗ Юлія Дашевська, частину пакету продав Ігор Дашевський. Як і раніше, в жодного з акціонерів немає контрольного пакету акцій.


На Кременчуцькому колісному заводі – зміна власників, Леготкін залишить посаду голови наглядової ради


Протокол зборів поки що не опублікований, втім на порядку денному була й зміна голови наглядової ради акціонерного товариства: замість Геннадія Леготкіна – Cергій Лазаренко. Відповідно до інформації з реєстру акціонерів, розміщеної напередодні зборів, даних про те, що Геннадій Леготкін продав акції – немає. Йому належить 12,9% акцій, ще 6,79% - його доньці Олені Леготкіній.


У січні зменшили обсяги виробництва і ПрАТ «Кредмаш», і навіть КВБЗ.


Крюківський вагонзавод знизив обсяги виробництва у січні: значне падіння вперше за три роки

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Автор: Татьяна Донченко Источник фото: wheels.com.ua
Теги: колісний завод КрКЗ обсяги виробництва

Комментарии: 2

3 009
Daniel Mroz:
Сегодня, 09:28

  до 2,6 тис. штук колісних дисків проти 32,3 тис. штук у січні минулого року 

А були часи в історії заводу по 400 тис щомісячно виробляли, але прийшли "ефективні" власники типу Леготкіна і за 25 років завод угробили. Це й так довго протримався. Чекає завод те й що КрАЗ - банкрутство


+12
158
Всеволод:
Сегодня, 10:05

Эффективные паразиты*. 

Подсосали к заводу свои бизнесы и выпили все соки.


+9
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