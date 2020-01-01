На Кременчуцькому колісному заводі – зміна власників, Леготкін залишить посаду голови наглядової ради

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На ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» планується зміна власників значних пакетів акцій товариства. Як стало відомо з інформації, оприлюдненої на сайті ПрАТ КрКЗ, 14 лютого 2020 року на підприємстві відбудуться збори акціонерів. Одне з питань зборів - дострокове припинення повноважень членів наглядової ради ПрАТ КрКЗ у зв’язку зі запланованою зміною складу акціонерів-власників значних пакетів акцій товариства.

Також планується обрання наглядової ради та ревізійної комісії у новому складі, внесення змін до Статуту ПрАТ КрКЗ.

Відповідно до проєкту рішення зборів, планується обрати головою Наглядової ради акціонерного товариства Сергія Лазаренка. Багато років незмінним головою наглядової ради був Геннадій Леготкін, якому належить 12,9% акцій підприємства. До недавнього часу він був єдиним власником крупного пакету, інші частки були в дрібних акціонерів. У квітні цього року Геннадію Леготкіну, Почесному громадянину Кременчука, виповниться 74 роки.





У 2019 році на КрКЗ зайшли нові власники. За даними аналітичної системи YouControl , наразі власниками крупних пакетів є такі особи:





Дашевська Юлія Ігорівна (8,01%);

Бердзенішвілі Гіа (8,19%);

Слєпинiн Дмитро Олександрович (5,47%);

Леготкiн Геннадiй Iванович (12,9%);

Слєпинін Олександр Григорович (9,92%);

Бердзенішвілі Теймураз (8%);

Дашевський Ігор Григорович (7,28%);

Леготкіна Олена Геннадіївна (6,79%);

Козлова Вікторія Олександрівна (5,47%).

Усього ж акціонерів 19 606 осіб, статутний капітал акціонерного товариства – 56,78 млн грн.





На колісному заводі протягом трьох останніх років відбувається постійне падіння виробництва, пов'язане з втратою російського ринку. Директором підприємства наразі є Олег Скляренко.