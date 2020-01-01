У Кременчуці ТОРівці затримали чоловіка, який ухилявся від кримінального покарання

Учора ввечері, 14 січня, у Кременчуці ТОРівці зупинили транспортний засіб Daewoo Lanos, - повідомляє патрульна поліція Кременчука.
За кермом перебував 50-річний водій, який розшукувався Кременчуцьким відділом поліції. Чоловік ухилявся від виконання покарання, призначеного вироком Автозаводського районного суду за вчинення ДТП, що спричинила смерть потерпілого.
Громадянина затримали та передали оперуповноваженим.
*ТОР (тактико-оперативне реагування) - підрозділ патрульної поліції з охорони громадського порядку.