Происшествия

У Кременчуці ТОРівці затримали чоловіка, який ухилявся від кримінального покарання

Сегодня, 12:02 Просмотров: 941 Комментариев: 3

 

Чоловік розшукувався Кременчуцьким відділом поліції

Учора ввечері, 14 січня, у Кременчуці ТОРівці зупинили транспортний засіб Daewoo Lanos, - повідомляє патрульна поліція Кременчука.


За кермом перебував 50-річний водій, який розшукувався Кременчуцьким відділом поліції. Чоловік ухилявся від виконання покарання, призначеного вироком Автозаводського районного суду за вчинення ДТП, що спричинила смерть потерпілого.


 

Громадянина затримали та передали оперуповноваженим.


*ТОР (тактико-оперативне реагування) - підрозділ патрульної поліції з охорони громадського порядку. 

5
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: розыск розшук задержание

Комментарии: 3

1 133
inattentive:
Сегодня, 13:26

Як "розшифровується" ТОР ?


+1
7
Євгенія Каблучка:
Сегодня, 13:42

Цитата: inattentive

Як "розшифровується" ТОР ?

 

ТОР - абревіатура від тактико-оперативне реагування.


+2
215
Volvoвод:
Сегодня, 13:59

Зачем вместо наручников ТОР-у выдали автомобильные хомуты? Так надежнее крепить бродягу?


+5
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх