Происшествия

Бінго: у Кременчуці керманича вп'яте «спіймали» під наркотиками ще й без водійського посвідчення

Сегодня, 12:40 Просмотров: 1 186 Комментариев: 4

 

39-річний чоловік отримав п'ятий протокол за водіння у нетверезому стані

Сьогодні, 15 січня, близько 3.30, у Кременчуці патрульні зупинили автомобіль BMW за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів з’ясувалось, що чоловік не мав права сідати за кермо, адже не отримував водійського посвідчення. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.


Під час спілкування з водієм інспектори помітили ознаки наркотичного сп’яніння. Після чого, у присутності двох свідків, запропонували перевіритися у медичному закладі. Чоловік відмовився.


Водія відсторонили від керування автомобілем та склали протокол за ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння) та винесли постанову за ст. 126 КУпАП (керування без відповідних документів).


Слід зазначити, що 39-річний водій отримав свій п'ятий протокол за керування під впливом заборонених речовин.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: наркотики пьянство за рулем пьяный водитель пьяный за рулем

Комментарии: 4

86
JJAbrams:
Сегодня, 13:13

А если бы это была криминальная ответсвенность то мог бы и присесть, пора бы уже.


+15
1 344
ankrem:
Сегодня, 13:21

Уже как то не смешно.

Не закон, а дырка какая то.


+14
215
Volvoвод:
Сегодня, 13:57

Таких опасных уже не исправить. Только 9 граммовая "маслина" поможет кардинально изменить ситуацию. На путь исправления этот потерянный по жизни не встанет.


+10
173
orca:
Сегодня, 14:37

И что? Будем и дальше ему протоколы выписывать??? Понятно же что он ими вытирается!
Неужели машину нельзя никак забрать на штрафплощадку???

В Европе уже давно бы изъяли


+6
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