Бінго: у Кременчуці керманича вп'яте «спіймали» під наркотиками ще й без водійського посвідчення

Сегодня, 12:40 Просмотров: 1 186 Комментариев: 4

Сьогодні, 15 січня, близько 3.30, у Кременчуці патрульні зупинили автомобіль BMW за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів з’ясувалось, що чоловік не мав права сідати за кермо, адже не отримував водійського посвідчення. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.





Під час спілкування з водієм інспектори помітили ознаки наркотичного сп’яніння. Після чого, у присутності двох свідків, запропонували перевіритися у медичному закладі. Чоловік відмовився.





Водія відсторонили від керування автомобілем та склали протокол за ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння) та винесли постанову за ст. 126 КУпАП (керування без відповідних документів).





Слід зазначити, що 39-річний водій отримав свій п'ятий протокол за керування під впливом заборонених речовин.