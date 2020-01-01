Топ новость, Кременчуг

Куди подівся кременчуцький Ленін? Він «живий», просто переїхав

Вчера, 13:39 Просмотров: 3 514 Комментариев: 12

 

Леніна перевезли на нову територію КП «Благоустрій Кременчука»

Нещодавно до редакції «Телеграфа» звернувся читач. Він написав, що мешкає поряд з комунальним підприємством «Благоустрій Кременчука», де тривалий час зберігався демонтований пам'ятник Леніну. Та наразі він кудись зник.


«Ви не в курсі, куди подівся Ленін з «Благоустрою Кременчука? Раніше він лежав у мене прямо під вікном на вулиці Небесної Сотні, 51. Мене не було пару місяців, днями приїхав, дивлюся його немає», - непокоїться наш дописувач.


Ми зв'язалися з керівником КП «Благоустрій Кременчука» Віктором Василенком і з'ясували, що Ленін «живий» - просто переїхав у інше місце. Точніше, його перевезли. Як пояснив Віктор Василенко, КП «Благоустрій Кременчука» отримало частину території, що раніше перебувала в іншого комунального підприємства — КАТП 1628 (на вулиці Горького, сама ж територія — у глибині двору, ближче до артскладів).


 


Директор КП «Благоустрій Кременчука» люб'язно показав нам пам'ятник. Тепер вождь спочиває в іншому місці — і його бачать з інших вікон, з будинків приватного сектору. Голуби, які полюбляли пам'ятник раніше, знайшли його й там...

 

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Автор: Татьяна Донченко Фото: Артем Коваленко
Теги: Благоустрій Кременчука пам'ятник Леніну Ленін

Комментарии: 12

1 134
inattentive:
Вчера, 13:45

Вот не пойму , зачем хранят ? Или , вдруг "шапку менять" прийдётся ?


+51
980
route 66:
Вчера, 13:53

Та разбить его, утилизировать и забыть. Или забить


+8
910
стабільний пкращувач:
Вчера, 13:56

Цитата: route 66

Та разбить его, утилизировать и забыть. Или забить

нерационально. Продать комунистам в рашку.


+12
483
romix:
Вчера, 14:00

Два ульянова в городе - много!


+34
339
evgeniys:
Вчера, 14:46

Цитата: romix

Два ульянова в городе - много!

Тогда одного подарить другому, два в одном :)


+10
483
romix:
Вчера, 15:04

Цитата: evgeniys

Цитата: romix

Два ульянова в городе - много!

Тогда одного подарить другому, два в одном :)

А я бы одного закопал, а второго в ссылку


+2
816
jondin:
Вчера, 16:52

разбить жалко. я б его чуть прикопал что б лежал как на фото только ровно и пусть дети по нему лазят.


+1
2 328
ИМХО:
Вчера, 16:58

Не трогайтет вождя!!! Он - отдыхает!

blush


+2
77
southward:
Вчера, 17:06

Думав він вже давно утилізований...


+3
245
combat:
Вчера, 20:50

бросить в Днепр, аквалангистам на радость


+6
7
Charlie:
Вчера, 22:39

Утилизировать и забыть. Хватит. Если не согласны, посмотрите в ютьюбе про Северную Корею, сразу вспомните, что символизировал данный кусок г. (с маленькой буквы).


+2
86
sv11:
Сегодня, 00:56

"Мене не було пару місяців, днями приїхав, дивлюся його немає», - непокоїться наш дописувач."
ну раз переживаешь так, то забери и поставь у себя на даче. или в шкафу спрячь. так спокойней будет.
раз с постамента сняли так утилизировать тогда надо. ато как-то дело наполовину сделано получается 


+2
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