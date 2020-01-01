Кременчуцьких безпритульних тварин внесуть до електронного реєстру

Електронну базу даних із фото тварин завели на КП «Спецсервіс-Кременчук», у базу вносять дані й про господарів, якщо тварину забирають з притулку
На комунальному підприємстві «Спецсервіс-Кременчук» завели електронну базу безпритульних собак та кішок.
Якраз при нас у добрі руки забирали безпритульне кошеня нові власники — працівники підприємства записували їхні дані. Чотирічна Настя хотіла кошеня, і тато привів дівчинку до «Спецсервісу», де й вибрали домашнього улюбленця, назвали Муркою.
Марина Кожушко уточнила, що мета відлову тварин буває різна: на стерилізацію, лікування; або тварина виявила агресію — це теж ретельно фіксується. Агресивних собак не випускають у місця відлову. Собак ідентифікують за татуюванням у вусі, яке наносять при першому візиті до «Спецсервісу». До реєстру вносять дані і про щеплення тварин — коли минає рік, їх знов відловлюють для повторних щеплень. Допомагають у цьому волонтери.