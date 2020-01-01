Кременчуг

Кременчуцьких безпритульних тварин внесуть до електронного реєстру

Сегодня, 14:24 Просмотров: 402

 

Електронну базу даних із фото тварин завели на КП «Спецсервіс-Кременчук», у базу вносять дані й про господарів, якщо тварину забирають з притулку

На комунальному підприємстві «Спецсервіс-Кременчук» завели електронну базу безпритульних собак та кішок.


- Кожну тварину, яка потрапляє до нас, ми вносимо до електронної бази, - розповідає Марина Кожушко, заступник директора КП «Спецсервіс-Кременчук». - Туди заносимо всю інформацію, у тому числі й фото, місце відлову та мета, номер телефону заявника, який просив відловити тварину, номер волонтера, який за нею наглядає. Також вносимо дані про хворобу (якщо є), лікування, усі маніпуляції. Якщо тварину забирають у добрі руки — фото з господарем, адресу, паспортні дані. Якщо собаку повертаємо на місце відлову, вказуємо це місце, дату.


Якраз при нас у добрі руки забирали безпритульне кошеня нові власники — працівники підприємства записували їхні дані. Чотирічна Настя хотіла кошеня, і тато привів дівчинку до «Спецсервісу», де й вибрали домашнього улюбленця, назвали Муркою.


 


Марина Кожушко уточнила, що мета відлову тварин буває різна: на стерилізацію, лікування; або тварина виявила агресію — це теж ретельно фіксується. Агресивних собак не випускають у місця відлову. Собак ідентифікують за татуюванням у вусі, яке наносять при першому візиті до «Спецсервісу». До реєстру вносять дані і про щеплення тварин — коли минає рік, їх знов відловлюють для повторних щеплень. Допомагають у цьому волонтери.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Спецсервіс-Кременчук тварини собаки
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