Минулої доби на Полтавщині сталося три аварії: загинув чоловік

Сегодня, 15:01 Просмотров: 405

Три людини у цих ДТП отримали травми

Учора, 14 січня, на Полтавщині сталися три дорожньо-транспорті події, одна з яких у Кременчуцькому районі. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.





Перший випадок трапився між селами Пришиб та Роботівка. Там мешканець Кременчуцького району їхав на мотоциклі «ІЖ», який перекинувся під час руху. Унаслідок цього 35-річний пасажир отримав травми, його доставили до лікарні Кременчука.





У Чутівському районі близько 8.00 на автодорозі Київ – Харків – Довжанський зіткнулися автомобілі Opel Zafira під керуванням 19-річного мешканця Харківської області і DAF, за кермом якої їхав 43-річний житель Луганської області.





Після аварії водія та 26-річного пасажира авто Opel Zafira ушпиталили до Чутівської центральної районної лікарні.





Поліція встановлює причини та обставини цих зареєстрованих подій.





А у селищі Шишаки близько 22.00 сталася аварія, у якій загинув пішохід. 51-річний водій на автівці Opel Astra наїхав на місцевого жителя. Від отриманих ушкоджень 73-річний чоловік загинув на місці ДТП.





Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Триває досудове розслідування.