У Кременчуці розшукують безвісти зниклого Олексія Запорожця

Сегодня, 11:01 Просмотров: 1 636

Чоловік з 5 січня не виходить на зв'язок з матір'ю

Кременчуцький відділ поліції розшукує безвісти зниклого Олексія Олексійовича Запорожця, який з 5 січня не виходить на зв'язок з матір'ю.





Олексій Запорожець народився 5 серпня 1975 року у Кременчуці, має середню освіту. Мешкав на вулиці Олексія Древаля.



Прикмети: на вигляд 40-45 років, зріст 175 см, плотної статури, волосся світлого кольору.



Одягнений: шапка та куртка чорного кольору, штани темно-сірого кольору.



Якщо вам відоме місце знаходження цього чоловіка чи ви маєте іншу інформацію, що допоможе у його пошуках, повідомте працівників Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області за телефонами: (068)8728558, (099)7933504.