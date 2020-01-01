Кременчуцькі бібліотекарі навчать, як створити відьмака...

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Що: Як створити кльового героя тексту на прикладі «Відьмака» Сапковського

Де: відділ абонементу ЦМБ (вул.Соборна,11)

Коли: 17 січня 18.00





Геральт нам казав, що любов повинна бути істинною, а з двох зол обирати не варто. А ще він нищив всіляких монстрів, закохував майже всіх жінок і пережив нищівні залежні стосунки з гарячою Йен. І все це нам знайомо, то чому ж саме цей герой став настільки відомим улюбленцем?..





На зустрічі дадуть відповідь на це питання. А ще ви самі отримаєте знання як створити такого ж «красеня», аби одразу ж написати основу своєї майбутньої книги!





Вхід вільний, з собою мати на чому писати і чим писати.