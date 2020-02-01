Кременчуг

Дачники з сіл поблизу Кременчука жаліються, що живуть у «зоні екологічного лиха»

Сегодня, 08:35 Просмотров: 1 914 Комментариев: 7

 

Вони звертаються до влади з проханням посприяти у вирішенні їхньої проблеми

Дачники з сіл Ковалівка та Кривуші жаліються, що живуть у «зоні екологічного лиха». Зі своєю проблемою вони звернулися до влади, аби їм допомогли у її вирішенні, та до ЗМІ з метою поширити інформацію.


У своєму зверненні жителі Піщанської територіальної громади (а саме дачних кооперативів «Івушка», «Радуга», «Фіалка») розповідають, що у водойму поблизу їхніх земельних ділянок, за їхніми словами, відкачується забруднена вода з кар'єру, який знаходиться поруч. Через це вода стала зеленою, мутною та смердючою.


Вони бояться, що підводні води, які живлять колодязі та скважини на прилеглих територіях, також скоро будуть у такому ж стані.


Крім того, вони вказують на те, що недалеко від кооперативів також знаходиться звалище, куди везуть промислові відходи з Кременчука. Кожного літа звалище горить, забруднюючи довкілля.


Люди закликають представників влади приїхати на місце та побачити все на власні очі, а головне – допомогти у вирішенні вищевказаної проблеми.


З повним текстом можна ознайомити нижче:


5
Автор: Катерина Турубара Источник фото: stopcor.org
Теги: дачи жалоба обращение екология водоемы загрязнение карьер свалка село Кривуши

Комментарии: 7

95
Pravda:
Сегодня, 08:41

Мало им загадить Днепр, теперь принялись за села. Будет местная влада разбираться с этим или кум куму мигнет и махровая лапа потрет другую махровую лапу?


+11
265
Кавоман:
Сегодня, 08:57

Якщо вода з кар'єру, то не найгірший випадок. Там переважно тільки механічні домішки, а не розчинні


+3
954
hunter:
Сегодня, 09:51

Там воду сливают с карьера,но чуток выше по течению есть мусорка,так вот там летом даже жабы мигрируют от туда.И как я писал раньше вся эта "гыдота" впадает в р.Днепр чуток выше по течению,но "красиво"проплывает мимо всего городского берега и пляжа.


+2
3 009
Daniel Mroz:
Сегодня, 10:11

Спеціалізовані прокуратури ліквідовані 5 років тому, також не існує і Кременчуцької районної прокуратури. Нагляд та контроль стану навколишнього природного середовища покладено на Державну екологічну інспекцію. Тільки в адресатах їх чомусь немає


+3
3 396
zzzzzz:
Сегодня, 12:21

Выборы просто местные скоро, сейчас опять про гок вспомнят.

Цитата: Daniel Mroz
Державну екологічну інспекцію
ту, которую на НПЗ не пустили?


+5
3 009
Daniel Mroz:
Сегодня, 12:42

Цитата: zzzzzz
ту, которую на НПЗ не пустили?

Так, це вони. Тільки в них, коли проводять планові на НПЗ- порушень немає. А тут прем'єр щось там доручив на публіку, а в них і отмазка є - не пустили. А буде через 2 місяці планова, то знову порушень не буде. Отакий спектакль.


+2
45
vovan:
Сегодня, 13:16

З яких пір "жителі"Дачних кооперативів стали вважатися членами Піщанскої громади? Як житель Піщанської громади пропоную врятувати дані дачні кооперативи від "екологічного лиха" шляхом їх ліквідації, вивільнені участки передати атовцям. 


-2
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