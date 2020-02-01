Дачники з сіл поблизу Кременчука жаліються, що живуть у «зоні екологічного лиха»

Сегодня, 08:35 Просмотров: 1 914 Комментариев: 7

Вони звертаються до влади з проханням посприяти у вирішенні їхньої проблеми

Дачники з сіл Ковалівка та Кривуші жаліються, що живуть у «зоні екологічного лиха». Зі своєю проблемою вони звернулися до влади, аби їм допомогли у її вирішенні, та до ЗМІ з метою поширити інформацію.





У своєму зверненні жителі Піщанської територіальної громади (а саме дачних кооперативів «Івушка», «Радуга», «Фіалка») розповідають, що у водойму поблизу їхніх земельних ділянок, за їхніми словами, відкачується забруднена вода з кар'єру, який знаходиться поруч. Через це вода стала зеленою, мутною та смердючою.





Вони бояться, що підводні води, які живлять колодязі та скважини на прилеглих територіях, також скоро будуть у такому ж стані.





Крім того, вони вказують на те, що недалеко від кооперативів також знаходиться звалище, куди везуть промислові відходи з Кременчука. Кожного літа звалище горить, забруднюючи довкілля.





Люди закликають представників влади приїхати на місце та побачити все на власні очі, а головне – допомогти у вирішенні вищевказаної проблеми.





З повним текстом можна ознайомити нижче:



