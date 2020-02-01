Братан «обікрав» «Спецсервіс» й зараз чекає на квартиру когось з кременчужан

Сегодня, 09:11 Просмотров: 1 646 Комментариев: 1

Смугастий хуліган Братан шукає нову люблячу родину. Кіт прибився до Спецсервісу, спочатку працівники подумали, що це вагітна кішка, а виявилося – кіт який об’ївся подарунком волонтерів.

- Одного разу, під дверима офісу «Спецсервіс», з'явилася це тварина. Бігав туди-сюди... Спочатку, ми подумали, що до нас прийшов у гості «сусід», навколо приватні двори і коти на самовигулі ... Через кілька годин ми помітили, що тварина не йде і бігає до нашого ганку з спантеличеним і злодійкуватим видом. Придивилися ... О, боже, та це вагітна кішка, у неї величезний живіт! Вона при надії! – поділилася начальник служби вилову та утримання Марина Кожушко.





Працівники одразу схопили пухнастого й віднесли в оглядовий кабінет. Огляд ветеринара показав, що це кіт. Але, що ж з його животом? Кіт хворий і йому погано.

- Поки ветеринари возилися з нашим гостем, в офісі виявилося розкрадання. До нас приходили волонтери і принесли цілий пакет з курячими каркасами, залишили в коридорі офісу. Так ось, пакет виявився розірваним і значна частина каркасів викрадена. А недалеко від ганку виявилися сліди бенкету - обгризені залишки кісток. Двері офісу завжди відкриті, і наш гість непомітно цупив каркаси і влаштовувала собі свято живота. Це свято обернувся для ненажери неважливим самопочуття і повним лотком у нас в вольєрі, на кілька днів. – додала Марина.

На щастя все обійшлося. Кіт прекрасно себе почуває, апетит не пропав, він веселий, ласкавий і ручний, поводиться пристойно і від курячих каркасів тримається подалі.

Братан чекає на свою людину у Спецсервісі.

КП «Спецсервіс-Кременчук» вул. Горького, 48/75

067203 21 97 - черговий телефон, Спецсервіс.

098779 54 42 - Кожушко Марина Володимирівна, начальник служби відлову та утримання