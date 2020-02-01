Третього березня до Кременчука приїде шеф-кухар Євген Клопотенко

Сегодня, 15:05 Просмотров: 429 Комментариев: 1

У цей день заплановані зустрічі з представниками організації шкільного харчування, майбутніми кухарями — випускниками профільних ПТУ та пресконференція для ЗМІ

Третього березня Кременчук відвідає відомий український кухар Євген Клопотенко — він презентуватиме свій проєкт «Нове шкільне харчування». Організатором його приїзду виступає громадська організація «Інша Жінка», яка займається цим проєктом у Кременчуці та регіоні, за сприяння місцевої влади.





Серед заходів, передбачених у цей день, будуть зустрічі зі всіма представниками організації шкільного харчування, майбутніми кухарями — випускниками профільних ПТУ, мером міста Віталієм Малецьким та пресконференція для ЗМІ.





Євген Клопотенко дасть відповіді на запитання, розповість про важливість правильного та збалансованого харчування для здоров'я, а також розвінчуватиме міфи, які множаться навколо проєкту.





Крім того, він завітає до Продуктової Мануфактури — закладу громадського харчування від ТМ «Ілона» — на базі якої в подальшому відбуватиметься навчання шеф-кухарів пілотних шкіл Кременчука (ліцею №5, школи №16 та гімназії №27). З ними будуть відпрацьовані найбільш популярні серед дітей рецепти зі збірника Євгена Клопотенка (з метою доведення їх смаку та зовнішнього вигляду до стандартів найвищої якості). Шеф-кухарі матимуть змогу продегустувати, як смакує паста болоньєзе, навчитися сучасним прийомам в приготуванні їжі, які не потребують додаткового обладнання.





Долучитися до реформування шкільного харчування у Кременчуці запрошують усіх активних та небайдужих людей, які готові співпрацювати для реалізації цього суспільно необхідного проєкту. Для цього треба заповнити форму за посиланням.