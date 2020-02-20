Кременчуг, Здоровье, Полтавщина

«В Україну повернулися лише здорові люди, вони не мають симптомів ГРВІ», - Департамент охорони здоров’я ОДА

Сегодня, 15:32 Просмотров: 644 Комментариев: 6

 

Директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації пан Лисак прокоментував ситуацію у Нових Санжарах

Наразі пасажирів уханського рейсу у супроводі співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій вже везуть до медичного центру «Нові Санжари». За інформацією Полтавської ОДА, фахові лікарі Міністерства охорони здоров'я України підтвердили, що всі евакуйовані - здорові, не мають жодних симптомів хвороби.


У Нових Санжарах коронавірусна паніка: між жителями та правоохоронцями відбуваються сутички


Директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Віктор Лисак, який знаходиться у Нових Санжарах, прокоментував ситуацію у селищі.


– Відомо, що в Україну повернулися лише здорові люди, вони не мають симптомів ГРВІ. Чітко виконують рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, Міністерства охорони здоров’я України. Перед посадкою на борт пасажирів ретельно обстежили китайські медики, а потім – українські лікарі. Людей розмістять у санаторії «Нові Санжари» на карантин. Процес буде організований, цілком забезпечене цілодобове медичне спостереження. Скільки буде потрібно, стільки й залучимо медичних працівників.


У санаторії є співробітники, які надають медичну допомогу. В разі необхідності залучимо ще спеціалістів з обласних установ, районної лікарні. Нині відпочивальників у санаторії немає. Населення хвилюється, але ми перебуваємо на місці й пояснюємо стан справ. На жаль, не всі дослухаються до наших слів. У Нових Санжарах працює бригада фахівців – спеціалісти кафедри інфекційних хвороб Української медичної стоматологічної академії, обласної інфекційної лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, інші спеціалісти.


Надають роз’яснення людям щодо самого коронавірусу, поточної ситуації, засобів захисту. Потрібно із розумінням ставитися до цієї ситуації. В евакуйованих громадян України теж є рідні, кожен має матір, батька, доньку, сина.


Задля безпеки на базі медичного центру «Нові Санжари» евакуйовані українці пройдуть обсервацію (щось на кшталт карантину з максимальною ізоляцією) протягом 14 днів.


- Нині дуже багато паніки й спекуляцій щодо цієї теми, тому постійно комунікуємо з людьми. Наше завдання – зробити все, аби громадяни були в безпеці, – наголосив голова облдержадміністрації Олег Синєгубов, який зранку прибув на місце події.

1
Автор: Катерина Турубара Источник фото: adm-pl.gov.ua
Теги: коронавирус Новые Санжары Полтавщина врачи

Комментарии: 6

4 360
Solenoid:
Сегодня, 15:53

Та шо ты говоришь? Если они полностью здоровые, то почему не по домам едут? Потому что очень большая вероятность, что они заражены! Ну не реально быть здоровым, приехав из эпицентра болезни.

+5
976
hunter:
Сегодня, 16:13

Даже судя по экипировки вокруг эвакуированных ,адекватный человек понимает что .опа приехала в Украину.


+3
3 381
Дмитрий:
Сегодня, 16:32

Ви нас знову зробили !


-1
112
JJAbrams:
Сегодня, 16:33

Мде, раздули с рядового вируса какую то сенсацию, ну нет против него вкцины и что????

К более чем 200 известным группам возбудителей (в каждой из которых тысячи штаммов) обычной банальной простуды добавился еще один конкретный штамм из
уже давно известной группы возбудителей.

Пока коронавирус убивал свою первую сотню, остальные виды простуды в мире подбирались к отметке в сотни тысяч за тот же период. И не против всех них есть вакцыны!

 

Вы люди совсем с катушек съехали??? Против гриппа тоже дороги перекрывайте, он такой же опасный!

 

На круизной лайнере Даймонд Принцесс 621 человек заразился из 3 тысяч, ниодной смерти.

 

Включайте мозг накоце-то!


0
3 381
Дмитрий:
Сегодня, 16:33

Цитата: hunter

 ,адекватный человек понимает что .опа приехала в Украину.

Рояль притянул, за причинное место

Причина и следствие


0
112
JJAbrams:
Сегодня, 16:37

Тут мемчик по сети гуляет о том что среди нас есть люди с открытой формой туберкульоза в маршрутках могут ездить, дети которым не сделали прививки потому что родители у них без мозгов, а вы и вправду боитесь людей которые прилетели с Китая??


0
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