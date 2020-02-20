«В Україну повернулися лише здорові люди, вони не мають симптомів ГРВІ», - Департамент охорони здоров’я ОДА

Наразі пасажирів уханського рейсу у супроводі співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій вже везуть до медичного центру «Нові Санжари». За інформацією Полтавської ОДА, фахові лікарі Міністерства охорони здоров'я України підтвердили, що всі евакуйовані - здорові, не мають жодних симптомів хвороби.

Директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Віктор Лисак, який знаходиться у Нових Санжарах, прокоментував ситуацію у селищі.

– Відомо, що в Україну повернулися лише здорові люди, вони не мають симптомів ГРВІ. Чітко виконують рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, Міністерства охорони здоров’я України. Перед посадкою на борт пасажирів ретельно обстежили китайські медики, а потім – українські лікарі. Людей розмістять у санаторії «Нові Санжари» на карантин. Процес буде організований, цілком забезпечене цілодобове медичне спостереження. Скільки буде потрібно, стільки й залучимо медичних працівників.





У санаторії є співробітники, які надають медичну допомогу. В разі необхідності залучимо ще спеціалістів з обласних установ, районної лікарні. Нині відпочивальників у санаторії немає. Населення хвилюється, але ми перебуваємо на місці й пояснюємо стан справ. На жаль, не всі дослухаються до наших слів. У Нових Санжарах працює бригада фахівців – спеціалісти кафедри інфекційних хвороб Української медичної стоматологічної академії, обласної інфекційної лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, інші спеціалісти.





Надають роз’яснення людям щодо самого коронавірусу, поточної ситуації, засобів захисту. Потрібно із розумінням ставитися до цієї ситуації. В евакуйованих громадян України теж є рідні, кожен має матір, батька, доньку, сина.