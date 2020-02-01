Кременчуг

На Кохнівці був помічений «гранатовий красень»: тролейбус проїхав по маршруту в тестовому режимі

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На автономному ходу тролейбус пройшов від Пивзаводівського кола до Кохнівського хлібзаводу і в зворотному напрямку

20 лютого на Кохнівці був помічений «гранатовий красень». Як повідомили в пресслужбі мерії, тролейбус виконав рейс поки лише в тестовому режимі, але обкатку пройшов вдало.


На автономному ходу тролейбус пройшов від Пивзаводівського кола до Кохнівського хлібзаводу і в зворотному напрямку. Роль пасажирів «зіграли» мішки з піском.


Після проведення усіх тестових процедур тролейбус вийде на маршрут. Пустити тролейбус на Кохнівку мер обіцяв ще в кінці 2018-го року.


Нагадаємо, що сьогодні тролейбус на автономному ходу за маршрутом «1+» не вийшов на маршрут через техобслуговування.

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Автор: Руслана Горгола Источник фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: троллейбусы Большая Кохновка
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