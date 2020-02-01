До 5,5 мільйонів гривень планують збільшити фінансування для придбання житла АТОвцям

АТОвці з Кременчука разом військовими АТО/ООС з усієї області зустрілися з депутатами та головою Полтавської облдержадміністрації Олегом Синєгубовим. За інформацією пресслужби Полтавської ОДА, присутні обговорили питання збільшення фінансування для придбання житла АТОвцям.
Директори структурних підрозділів ОДА доповіли про зроблене в межах програм із підтримки учасників АТО/ООС: щодо пільгового перевезення, матеріального забезпечення, кредитування та підтримки бізнесу полтавців, що повернулися з фронту.
Під час спілкування представники громадських організацій та учасники АТО/ООС порушили питання увіковічення пам’яті Героїв Небесної Сотні та бійців, питання позачергового лікування та оздоровлення ветеранів.
Також у присутніх було багато питань щодо виділення земельних ділянок та покращення житлових умов. Олег Синєгубов поінформував присутніх, що фінансування програми щодо придбання житла збільшать.
За програмою забезпечення молоді житлом за 3 роки учасникам АТО/ООС було надано 39 кредитів. У межах реалізації окремих житлових програм за рахунок державних і місцевих бюджетів забезпечені житлом 252 родини. У 2019 році 42 сім’ї отримали житло. На цей час бажає взяти участь у окремих житлових програмах 341 родина учасників АТО/ООС.