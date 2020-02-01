До 5,5 мільйонів гривень планують збільшити фінансування для придбання житла АТОвцям

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АТОвці з Кременчука разом військовими АТО/ООС з усієї області зустрілися з депутатами та головою Полтавської облдержадміністрації Олегом Синєгубовим. За інформацією пресслужби Полтавської ОДА, присутні обговорили питання збільшення фінансування для придбання житла АТОвцям.













Директори структурних підрозділів ОДА доповіли про зроблене в межах програм із підтримки учасників АТО/ООС: щодо пільгового перевезення, матеріального забезпечення, кредитування та підтримки бізнесу полтавців, що повернулися з фронту.





- Полтавщині не вистачає другого військового ліцею чи закладу з патріотично-військовим ухилом. Його можна зробити в Полтаві чи десь на півночі області, бо є такі комунальні установи, які можна переформатувати, – розповів заступник голови Полтавської обласної ради Анатолій Ханко. – Тим паче в межах реформи освіти нині скорочується кількість ПТУ, тому на базі якогось полтавського училища можна було б зробити Центр військово-патріотичного виховання.





Під час спілкування представники громадських організацій та учасники АТО/ООС порушили питання увіковічення пам’яті Героїв Небесної Сотні та бійців, питання позачергового лікування та оздоровлення ветеранів.









Також у присутніх було багато питань щодо виділення земельних ділянок та покращення житлових умов. Олег Синєгубов поінформував присутніх, що фінансування програми щодо придбання житла збільшать.





- Так, на цей рік у бюджеті було закладено 1 мільйон гривень на кредитування й купівлю житла. Але ми готові профінансувати цю програму повністю в розмірі 5,5 мільйона гривень. Нині якраз це питання розглядається на профільних комісіях Полтавської облради, і я певен, депутати його підтримають. На наступний рік плануємо збільшити фінансування придбання житла до 13 мільйонів, – сказав Олег Синєгубов.





За програмою забезпечення молоді житлом за 3 роки учасникам АТО/ООС було надано 39 кредитів. У межах реалізації окремих житлових програм за рахунок державних і місцевих бюджетів забезпечені житлом 252 родини. У 2019 році 42 сім’ї отримали житло. На цей час бажає взяти участь у окремих житлових програмах 341 родина учасників АТО/ООС.