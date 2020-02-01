Родина трійнят зібрала половину суми, необхідної для порятунку старшого сина

Сегодня, 13:03 Просмотров: 720

Хлопчик переніс дві операції та потребує ще двох для повноцінного життя

У родині Телятник 4 роки тому відбулося потрійне поповнення - двоє хлопчиків та дівчинка. Цю подію Кременчук чекав з нетерпінням, адже таке відбувається вкрай рідко і остання трійня була у нас в 2010 році.





Як виявилося, у старшого Данііла є проблеми із здоров'ям. У хлопчика вроджена патологія, встановлений діагноз: вроджений вивих правого стегна, дисплазія кульшового суглоба, вроджена згинальна контрактура правого ліктьового суглоба. Дитина зараз росте й зміцнюється організм, тому треба терміново проводити операції, щоб виправити вивих. Дитина вже перенесла дві операції у Харкові, необхідна ще одна складна операція з ендопротезування кульшового суглоба із використанням імпланту. Для придбання даного імпланту та її проведення потрібна значна сума коштів. Операція коштує приблизно 60 тисяч гривень, також необхідна в подальшому операція для ліктьового суглоба.









Родина зібрала більше половини суми, але залишається зібрати ще 30 тисяч гривень.





- Хочу подякувати усім небайдужим за вже надану нам поміч, завдяки вашій допомозі та небайдужим людям вдалося зібрати більше половини необхідної суми. За що висловлюємо щиру подяку, - подякував кременчужанам за допомогу та підтримку тато дітлахів Ярослав Телятник.





Операцію необхідно проводити якомога швидше, щоб дитинка змогла повноцінно розвиватися та ходити.





Для тих хто бажає допомогти родині реквізити банківської картки: ПриватБанк, номер рахунку: 4731 2191 2006 8261 (батько Телятник Ярослав Олегович)