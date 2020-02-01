Родина трійнят зібрала половину суми, необхідної для порятунку старшого сина

У родині Телятник 4 роки тому відбулося потрійне поповнення - двоє хлопчиків та дівчинка. Цю подію Кременчук чекав з нетерпінням, адже таке відбувається вкрай рідко і остання трійня була у нас в 2010 році.
Як виявилося, у старшого Данііла є проблеми із здоров'ям. У хлопчика вроджена патологія, встановлений діагноз: вроджений вивих правого стегна, дисплазія кульшового суглоба, вроджена згинальна контрактура правого ліктьового суглоба. Дитина зараз росте й зміцнюється організм, тому треба терміново проводити операції, щоб виправити вивих. Дитина вже перенесла дві операції у Харкові, необхідна ще одна складна операція з ендопротезування кульшового суглоба із використанням імпланту. Для придбання даного імпланту та її проведення потрібна значна сума коштів. Операція коштує приблизно 60 тисяч гривень, також необхідна в подальшому операція для ліктьового суглоба.
Родина зібрала більше половини суми, але залишається зібрати ще 30 тисяч гривень.
Операцію необхідно проводити якомога швидше, щоб дитинка змогла повноцінно розвиватися та ходити.