«Укртатнафта» вимагає мито в розмірі 8,46% на імпортні дизпаливо та автогаз: до чого це призведе

Сегодня, 08:02 Просмотров: 513 Комментариев: 8

Експерт Сергій Куюн вважає, що виконання вимоги «Укртатнафти» про мито призведе до зростання ціни дизпалива на 1,1 грн/л, скрапленого газу - на 55 коп.

Вимога «Укртатнафти» ввести мито в розмірі 8,46% на імпортні дизпаливо та скраплений газ призведе до неминучого зростання цін. Таку думку висловили президент НАУ Неля Привалова та директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн на пресконференції 18 лютого, передає enkorr.





Пресконференція була скликана через спільну заяву «Укртатнафти», «Укрнафти» та «Укргазвидобування» до Мінекономіки щодо антиконкурентних дій при поставках в Україну російського дизпалива та скрапленого газу. Заявники вимагають провести антисубсидіарне розслідування щодо імпорту дизпалива та скрапленого газу. Зокрема, у заяві «Укртатнафти», яка була оприлюднена раніше, говориться про порушення правил міжнародної торгівлі при поставках російських нафтопродуктів. «Укртатнафта» вказує на те, що РФ дає субсидії своїм виробникам: їм компенсують витрати, пов’язані з виробництвом та експортом нафтопродуктів за схемою повернення з бюджету акцизів. Саме через це «Укртатнафта» й вимагає введення мита в Україні.





«У разі прийняття рішення про розслідування виникне паніка і ситуація непрогнозованості, що призведе до зростання цін. У разі застосування попередніх заходів, а тим більше постійних мит, відбудеться миттєве підняття цін як у іноземних постачальників, так і національних. Відповідно можна буде утримати на поточному рівні роздрібні ціни », - вважає Неля Привалова.





Аналітик Сергій Куюн прогнозує, що лише на першому етапі - при миті 8,46% (яке вимагає ввести «Укртатнафта») ціна дизпалива підвищиться на 1,1 грн/л, скрапленого газу - на 55 коп.





Галузева асоціація категорично проти будь-яких обмежень імпорту. Експерти вважають, що такий крок зруйнує стійку структуру постачання палива і стане великим навантаженням для економіки та споживачів.





Проти будь-яких обмежень імпортних поставок виступили й глави галузевих асоціацій підприємств гірничо-металургійного та аграрного комплексів.





Разом із тим, Неля Привалова заявила, що НАУ готова підтримати позицію українських НПЗ в пошуку збалансованого підходу за рівнем податкового навантаження на скраплений газ і бензин. Ці заходи дозволять припинити зниження споживання бензинів і дасть можливість українським НПЗ, в першу чергу «Укртатнафті», нарощувати переробку.









На думку Сергія Куюна, конструктивними заходами допомоги українській нафтопереробці можуть стати пільги на сплату ПДВ при імпорті дорогого устаткування для НПЗ, зниження портових зборів для поставок нафти і перегляд інших податків, що впливають на собівартість переробки.





Раніше «Укртатнафта» оприлюднила свою позицію щодо компенсаційних заходів (ведення мит на російський імпорт) на корпоративному сайті.





«Введення мит не призведе до дефіциту та зростання цін, оскільки ринок імпортних поставок з Білорусі, Литви, Польщі; морських танкерних поставок та внутрішнього виробництва є конкурентним. Введення мит призведе до перерозподілу часток ринку від російських постачальників на користь виробників з інших країн та буде сприяти зростанню внутрішнього виробництва і зниженню собівартості українських нафтопродуктів», - прогноз «Укртатнафти» протилежний тим, які дають аналітики.