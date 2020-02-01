102 призові нагороди завоювали кременчуцькі науковці

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За високі досягнення кременчуцьких МАНівців президента Кременчуцької філії МАН Олену Сьомик нагороджено престижною нагородою Міністерства освіти та науки - почесним знаком «Василь Сухомлинський»

102 призових місця привезли школярі - юні науковці освітніх закладів Кременчука з обласного етапу конкурсу-захисту наукових робіт Малої академії наук. Про це повідомляє Департамент освіти Кременчука.





Серед освітніх закладів міста найбільше переможців підготували:

Кременчуцький ліцей №11 «Гарант» виборов 23 нагороди (серед них - 6 перших місць);

Кременчуцький ліцей №4 «Кремінь» здобули 22 нагороди (перших місць також 6);

Кременчуцький ліцей №30 «Олімп» імені Н.М.Шевченко отримав 19 нагород (із них 6 - перших місць).

Так само 19 нагород вибороли учні Кременчуцького гуманітарного колегіуму №25.





Також перемогу здобули учні Кременчуцького ліцею №6 «Правобережний» - 7, Кременчуцького ліцею №17 ім.М.Г.Неленя - 5, Кременчуцький ліцей №10 «Лінгвіст» - 3.





Вперше за багато років 2 нагороди завоювали юні науковці КНВК №2.





По одній нагороді отримали учні Кременчуцького ліцею №5 та Кременчуцької ЗОШ №8.









Під час урочистого нагородження переможців відзначили працю наукових керівників. Із рук заступника голови Полтавської облради Анатолія Ханка отримала дві високі нагороди й президент Кременчуцької філії МАН Олена Сьомик - почесний знак МОН «Василь Сухомлинський» та Подяку від Президента МАНу Станіслава Довгого.



