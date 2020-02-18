У Кременчуці біля зупинки «Водоканал» застрелили чоловіка (помер у лікарні)

Сегодня, 17:10 Просмотров: 9 776 Комментариев: 3

Пораненого доставили каретою екстреної медицини до лікарні, де йому надається медична допомога

Сьогодні, 18 лютого, близько 15.00 неподалік зупинки громадського транспорту один чоловік вистрелив в іншого. Про це до поліції повідомили перехожі, - повідомляє ГУ Нацполіції у Полтавській області.





Інцидент стався біля зупинки «Водоканал». Пораненого доставили каретою екстреної медицини до лікарні, де йому надається медична допомога. Наразі поліцейські встановлюють особу, що може бути причетна до злочину.





Якщо вам відома будь-яка інформація про осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину, або місце їх переховування – просимо одразу повідомити в поліцію на номер «102», або будь-яким іншим зручним для вас способом.









Додано: пресслужба патрульної поліція Кременчука повідомила, що копи затримали осіб, що можуть бути причетними до стрілялини біля зупинки «Водоканал». Затриманих передали слідчо-оперативній групі для з'ясування обставин.





Додано: за оновленою інформацією на сайті обласної поліції, потерпілий помер у лікарні. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до 15 років. Триває слідство.





Коментар Івана Вигівського, керівника ГУ НП в Полтавській області





За словами очільника обласної поліції, між особами, що перебували в громадському місці, виник конфлікт. Один із учасників дістав вогнепальну зброю, схожу на пістолет, та кілька разів вистрелив у потерпілого. По гарячих слідах особу затримали. Встановлено, що стріляли з травматичної зброї.





На місці вбивства поклали квіти та лампадку.



