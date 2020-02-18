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У Кременчуці біля зупинки «Водоканал» застрелили чоловіка (помер у лікарні)

Сегодня, 17:10 Просмотров: 9 776 Комментариев: 3

 

Пораненого доставили каретою екстреної медицини до лікарні, де йому надається медична допомога

Сьогодні, 18 лютого, близько 15.00 неподалік зупинки громадського транспорту один чоловік вистрелив в іншого. Про це до поліції повідомили перехожі, - повідомляє ГУ Нацполіції у Полтавській області. 


Інцидент стався біля зупинки «Водоканал». Пораненого доставили каретою екстреної медицини до лікарні, де йому надається медична допомога. Наразі поліцейські встановлюють особу, що може бути причетна до злочину.


Якщо вам відома будь-яка інформація про осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину, або місце їх переховування – просимо одразу повідомити в поліцію на номер «102», або будь-яким іншим зручним для вас способом.


 


Стрельба у остановки: появилось видео с места убийства в Кременчуге

Додано: пресслужба патрульної поліція Кременчука повідомила, що копи затримали осіб, що можуть бути причетними до стрілялини біля зупинки «Водоканал». Затриманих передали слідчо-оперативній групі для з'ясування обставин.


 

Додано: за оновленою інформацією на сайті обласної поліції, потерпілий помер у лікарні. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до 15 років. Триває слідство.  


Коментар Івана Вигівського, керівника ГУ НП в Полтавській області


За словами очільника обласної поліції, між особами, що перебували в громадському місці, виник конфлікт. Один із учасників дістав вогнепальну зброю, схожу на пістолет, та кілька разів вистрелив у потерпілого. По гарячих слідах особу затримали. Встановлено, що стріляли з травматичної зброї. 


На місці вбивства поклали квіти та лампадку.


 

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: огнестрельное ранение

Комментарии: 3

964
hunter:
Сегодня, 19:37

Это что гребли всех кто в состоянии держать ствол?Интересно причем там мужик в красной куртке,на видео его нет.


0
437
vetalman:
Сегодня, 20:07

Цитата: hunter

Это что гребли всех кто в состоянии держать ствол?Интересно причем там мужик в красной куртке,на видео его нет.

надо быть идиотом что б не сменить внешнесть .когда тебя все копы города ищут ...на видео морды четко видны ...но меня другое беспокоит ...в последнее время заметили какой разгул оружия был среди кременчужан .каждый вечер копы изымают оружие а тут просто 3.14дец ..на остановке Водоконал сред бела дня убивают ...


+4
119
Lisbon:
Сегодня, 20:55

Цитата: vetalman
о меня другое беспокоит ...в последнее время заметили какой разгул оружия был среди кременчужан .каждый вечер копы изымают оружие а тут просто 3.14д

 

Может Вы не заметили, но в стране война шестой год идет. И оружия на любой вкус и кошелек.... Было бы желание его приобрести и умения использовать.

Но есть страна розовых пони и единорогов - как они существуют/уживаются на одной территории  - шестой год понять не могу.(


-1
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