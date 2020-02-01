Где завтра в Кременчуге не будет света
Сегодня, 17:27
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Неудобства жителей будут связаны с ремонтом и заменой электроопор
18 февраля в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей города возможны перебои с электричеством.
Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:
- ул. Академика Герасимовича, 81-106;
- ул. Гайдамацкая, 72-95;
- ул. Млечный путь, 69-83;
- ул. Баженова, 1-22;
- ул. Макаренко, 36Б, 38-103;
- ул. Лейтенанта Днепрова, 15-34;
- ул. Художественная, 1-57;
- ул. Революционеров, 1-45;
- ул. Владимира Ивасюка, 3-86;
- ул. Литейная, 7-18;
- ул. Республиканская, 1-74;
- ул. Виноградная, 15-44;
- ул. Тупиковая, 3-10;
- ул. Егорова, 2;
- ул. Насосная, 2-100;
- ул. Франко, 13-40;
- пер. Насосный, 3-22;
- пер. Крюковский, 3-12;
- пер. Ушинского, 2-15;
- пер. Владимира Ивасюка, 1-56;
- пер. Докучаева, 7-25;
- пер. Мирный, 3-22;
- пер. Яблоневый, 1-14;
- пер. Художественный, 14-27;
- пр. Старицкого, 3-16.