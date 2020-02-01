Кременчуг

Где завтра в Кременчуге не будет света

Сегодня, 17:27 Просмотров: 1 346

 

Неудобства жителей будут связаны с ремонтом и заменой электроопор

18 февраля в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей города возможны перебои с электричеством.


Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:

  • ул. Академика Герасимовича, 81-106;
  • ул. Гайдамацкая, 72-95;
  • ул. Млечный путь, 69-83;
  • ул. Баженова, 1-22;
  • ул. Макаренко, 36Б, 38-103;
  • ул. Лейтенанта Днепрова, 15-34;
  • ул. Художественная, 1-57;
  • ул. Революционеров, 1-45;
  • ул. Владимира Ивасюка, 3-86;
  • ул. Литейная, 7-18;
  • ул. Республиканская, 1-74;
  • ул. Виноградная, 15-44;
  • ул. Тупиковая, 3-10;
  • ул. Егорова, 2;
  • ул. Насосная, 2-100;
  • ул. Франко, 13-40;
  • пер. Насосный, 3-22;
  • пер. Крюковский, 3-12;
  • пер. Ушинского, 2-15;
  • пер. Владимира Ивасюка, 1-56;
  • пер. Докучаева, 7-25;
  • пер. Мирный, 3-22;
  • пер. Яблоневый, 1-14;
  • пер. Художественный, 14-27;
  • пр. Старицкого, 3-16.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго
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