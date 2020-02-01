В Україні запрацювала гаряча лінія для людей, які постраждали від домашнього насильства

В Україні запрацювала гаряча лінія для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.
Сервіс буде доступний цілодобово за номером 15-47. Дзвінки безкоштовні зі стаціонарних та мобільних телефонів, анонімні та конфіденційні.
Як зазначив заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський, оператор call-центру не просто фіксує звернення чи переадресовує його до відповідних компетентних відомств, а й в онлайн-режимі може надавати психологічну допомогу потерпілим від насильства.
Тобто у разі потреби людина отримає практичну інформацію, що робити і куди звертатись при виявленні загрози чи проблеми.
Лінія поки працює у тестовому режимі.
У січні 2020 року пройшла перша навчальна сесія Школи підготовки консультантів Державної установи «Урядовий контактний центр» з питань запобігання та протидії домашньому насильству за європейськими стандартами за фінансової підтримки уряду Великої Британії у рамках програми #UNFPAУкраїна.