На Полтавщині чоловік перерізав псу горло через суперечності з сином його господарки

Сегодня, 16:29 Просмотров: 1 133 Комментариев: 1

Сталося це на подвір'ї приватного будинку у селі Макухівці

17 лютого на Poltavske.tv вийшов сюжет про те, що у селі Макухівці Полтавської області на подвір'ї приватного будинку собаці перерізали горло. Сусіди помітили травмованого пса та зателефонували його власниці.





Як виявилося, це зробив чоловік, у якого були суперечності з сином господарки пораненої тварини.





Пса Блейда відвезли у лікарню та прооперували, він вижив. Зараз собака вже йде на поправку, почав пити і потроху їсти.





Господарі пораненої тварини написали заяву в поліцію, інформацію перевірятимуть.





- Якщо будуть підстави для відкриття Кримінального провадження, то відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 299 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, – дала коментар по цій справі речниця Національної поліції Полтавщини Поліна Ларіна.





Санкція даної статті передбачає арешт до шести місяців або обмеження волі до трьох років.



