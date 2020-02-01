На Полтавщині чоловік перерізав псу горло через суперечності з сином його господарки

17 лютого на Poltavske.tv вийшов сюжет про те, що у селі Макухівці Полтавської області на подвір'ї приватного будинку собаці перерізали горло. Сусіди помітили травмованого пса та зателефонували його власниці.
Як виявилося, це зробив чоловік, у якого були суперечності з сином господарки пораненої тварини.
Пса Блейда відвезли у лікарню та прооперували, він вижив. Зараз собака вже йде на поправку, почав пити і потроху їсти.
Господарі пораненої тварини написали заяву в поліцію, інформацію перевірятимуть.
Санкція даної статті передбачає арешт до шести місяців або обмеження волі до трьох років.