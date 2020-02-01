Происшествия, Полтавщина

На Полтавщині чоловік перерізав псу горло через суперечності з сином його господарки

Сегодня, 16:29 Просмотров: 1 133 Комментариев: 1

 

Сталося це на подвір'ї приватного будинку у селі Макухівці

17 лютого на Poltavske.tv вийшов сюжет про те, що у селі Макухівці Полтавської області на подвір'ї приватного будинку собаці перерізали горло. Сусіди помітили травмованого пса та зателефонували його власниці.


Як виявилося, це зробив чоловік, у якого були суперечності з сином господарки пораненої тварини.


Пса Блейда відвезли у лікарню та прооперували, він вижив. Зараз собака вже йде на поправку, почав пити і потроху їсти.


Господарі пораненої тварини написали заяву в поліцію, інформацію перевірятимуть.


- Якщо будуть підстави для відкриття Кримінального провадження, то відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 299 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, – дала коментар по цій справі речниця Національної поліції Полтавщини Поліна Ларіна.


Санкція даної статті передбачає арешт до шести місяців або обмеження волі до трьох років.


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Автор: Катерина Турубара Источник видео: Полтавське ТБ
Теги: собака поножовщина Полтавщина село

Комментарии: 1

3 369
Дмитрий:
Сегодня, 16:55

Что скажут нелюбители животных ?

Собака сама спровоцировала ?


+5
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