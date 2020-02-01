Кременчуг, Образование

Ліцеїсти з Кременчука стали призерами всеукраїнського конкурсу «Моя Батьківщина – Україна»

Сегодня, 16:03 Просмотров: 518

 

Учні 10-В класу ліцею №17 «Вибір» посіли ІІ місце за напрямом «З попелу забуття»

Ліцеїсти з Кременчука стали призерами всеукраїнського конкурсу «Моя Батьківщина – Україна». Про це йдеться на сайті департаменту освіти нашого міста.


Кременчуцькі учні перемогли в обласному конкурсі «Моя Батьківщина – Україна»


ІІІ (Всеукраїнський) тур конкурсу краєзнавчо-дослідницьких робіт Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» проходив з 21 по 24 січня в Українському державному центрі національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді.


За напрямом «З попелу забуття» ІІ місце посіла робота «Сторінки минулого через призму сучасності» пошукової групи учнів 10-В класу ліцею №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя під керівництвом вчителя історії Бажан Т.І.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: конкурс Батьківщина Україна школьники ученики победа
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