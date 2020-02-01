Ліцеїсти з Кременчука стали призерами всеукраїнського конкурсу «Моя Батьківщина – Україна»

Сегодня, 16:03 Просмотров: 518

Ліцеїсти з Кременчука стали призерами всеукраїнського конкурсу «Моя Батьківщина – Україна». Про це йдеться на сайті департаменту освіти нашого міста.









ІІІ (Всеукраїнський) тур конкурсу краєзнавчо-дослідницьких робіт Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» проходив з 21 по 24 січня в Українському державному центрі національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді.





За напрямом «З попелу забуття» ІІ місце посіла робота «Сторінки минулого через призму сучасності» пошукової групи учнів 10-В класу ліцею №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя під керівництвом вчителя історії Бажан Т.І.