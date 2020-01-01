Кременчуцькі учні перемогли в обласному конкурсі «Моя Батьківщина – Україна»

Сегодня, 14:31 Просмотров: 269

Відзначилися школярі ЗОШ №24 та ліцею №17

Десятикласники Кременчуцького ліцею №17 стали переможцями ІІ туру Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна». За даними департаменту освіти Кременчука, також лауреатом цього конкурсу стала одинадцятикласниця Кременчуцької ЗОШ №24.



Обласний етап ІІ туру Всеукраїнської краєзнавчої експедиції «Моя Батьківщина – Україна» відбувся на базі Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.





Переможцем визнали пошукову групу учнів 10 класу Кременчуцького ліцею №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя за роботу «Сторінки минулого через призму сучасності» (керівник - Бажан Т.І.).





А лауреатом за напрямом «Козацькому роду нема переводу» визнано роботу учениці 11 класу Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ступенів №24 за роботу «Козаччина – наша слава» (керівник Кузьменко Л.А.).